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Житель Рогачевского района нашел в реке, предположительно, бивень мамонта

01.07.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оказывается, мамонты бывали и на Рогачевщине. На днях лесник Рысковского лесничества Алексей Чегодаев нашел бивень вымершего животного, сообщает районная газета «Свабоднае слова».


Фото: Полина Чегодаева

Однажды после работы мужчина решил сполоснуть руки в речке Ржавка, которая протекает у деревни Рысков, — и увидел огромную странно выгнутую палку, торчавшую из воды. Заинтересовавшись, потянул — оказалось, обломок какой-то кости.

— Появились мысли, что это не просто кость, — воодушевленно рассказывает Алексей Вячеславович. — Начал осматриваться и обнаружил свою главную находку. Сомнений почти не было: бивень. Приехав домой, первым делом проверил, поточив на наждаке. Специфический запах присутствовал. Эмоции меня захлестывали. Бивень мамонта у нас, в Рогачевском районе?

Редкую находку Алексей показал семье, затем соседям, а потом передал местным краеведам в Рогачевский музей народной славы.

 
 
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Однажды после работы мужчина решил сполоснуть руки в речке Ржавка, которая протекает у деревни Рысков, и обнаружил огромную странно выгнутую палку, торчащую из...
 
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