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Минчанин обманул белорусов на 100 тысяч долларов и скрывался в Литве с малолетней дочерью

01.07.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Литве задержали минчанина, который обманул в Беларуси семь человек на 100 тысяч долларов, уехал из страны и забрал малолетнюю дочь, которую разыскивала мать. Подробности сообщает сайт МВД.


Фото: mvd.gov.by

36-летнего минчанина Михаила Плышевского задержали в Вильнюсе за мошенничество в особо крупном размере.

— Он обманул как минимум семь человек, завладел их деньгами на сумму около 100 тысяч долларов и скрылся за рубежом, — рассказали в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

По оперативным сведениям, минчанин может входить в состав преступного синдиката, который занимается хищением средств с банковских счетов жителей Евросоюза.

Во время задержания с мужчиной незаконно находилась его малолетняя дочь (девочка в в международном розыске). Плышевский предоставил поддельное согласие матери на выезд дочери за границу, при этом сам он лишен родительских прав.

В МВД отмечают, что задержание Плышевского стало успешным завершением совместной спецоперации сотрудников ГУБОПиК МВД Беларуси и Бюро криминальной полиции Литвы.

Обвиняемый скрывался в России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украине и странах Балтии. В этих государствах мужчина не имел постоянного места жительства и работы, использовал деньги, добытые преступным путем. При этом ребенку не оказывались надлежащее медицинское обслуживание и уход.

Сейчас Плышевский находится в СИЗО, решается вопрос о его экстрадиции. Его дочь — в службе по защите прав ребенка в Вильнюсе. В ближайшее время она вернется в Минск к матери.

В отношении мужчины Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 4. ст. 209 УК Беларуси (мошенничество), проверяется законность действий по использованию поддельных документов и вывоза дочери за рубеж.

 
Теги: Минск
 
 
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36-летнего минчанина Михаила Плышевского задержали в Вильнюсе за мошенничество в особо крупном размере
 
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