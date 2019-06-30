Рядовой «Ветерок». В Бресте судят белоруса-наемника, воевашего на Донбассе: он сам пришел «сдаваться» в КГБ

Источник материала: Tut.by

44-летний белорус обвиняется в участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Его уголовное дело рассматривает Брестский областной суд. TUT.BY побывал на заседании.



Фото с личной страницы обвиняемого во Вконтакте

Обвиняемый — житель Бреста Вадим. Образование среднее — закончил Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат. До того, как уехать на Донбасс, работал на одном из предприятий Бреста. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.

Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по здоровью — но это не помешало ему попасть в вооруженные формирования самопровозглашенной ДНР. Сейчас Вадим обвиняется в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

На юго-восток Украины Вадим приехал в 2015 году. На заседании 1 июля он пояснил суду, что «записался добровольцем по идейным соображениям». Его зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты. Первое время занимал должность заместителя командира боевой машины, затем перевелся на гранатометчика.

Воевал под позывным «Ветерок».

Вадим принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново, Волновахского района Донецкой области. С 3 марта по 10 июля 2016 года дислоцировался вблизи села Соханка, Новоазовского района, затем — до 21 ноября — был у линии разграничения.

В 2017 году Вадим улетел в Сирию. По его словам, там он не воевал, а работал на нефтебазе. В Сирии обвиняемый провел два месяца с 23 октября до 21 декабря. Затем вернулся в ДНР.

22 мая 2018 года брестчанина зачислили рядовым в батальон донецкой народной милиции на должность старшего стрелка. 1 августа его перевели в пулеметчики. За несколько лет участия в военном конфликте на юго-востоке Украины Вадим дважды был ранен: один раз в руку, второй — в ногу.

В конце 2018 года он уехал в Брест — якобы в отпуск. В суде он пояснил, что возвращаться назад не собирался из-за «офицерского беспредела» в вооруженных формированиях ДНР.

— Людей обижают, над солдатами ерунду творят, заставляют копать командирам бассейн… — объяснил обвиняемый.

— Каким командирам? Дээнэровским? — уточнила судья.

— Да. Сильно зажрались. Человек, который вылез из шахты, кому-то дал деньги, стал полковником и начал свои права качать. (…) Это многим не нравилось. Поэтому они [многие] побросали и ушли. Много российских ребят ушло, видя, что там ерунда началась полная.

В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. В отношении него возбудили уголовное дело и взяли под стражу. Позже перевели под домашний арест.

На заседании 1 июля в суде зачитали показания свидетелей, которые общались с Вадимом во время его пребывания в самопровозглашенной ДНР. Некоторые обвиняют его в мошенничестве.

Один из свидетелей утверждал, что занимался доставкой гуманитарной помощи в регион со стороны России. Обвиняемый связался со свидетелем в сентябре 2016 года и попросил помочь жительнице одного из поселков Донецкой области. Мужчина собрал женщине посылку, отвез ее в город Зугрэс и передал обвиняемому, который пообещал доставить ее адресату. Лично отвезти гуманитарку сельчанке свидетель не мог, так как в то время в поселке велись боевые действия. Но помощь женщине так и не дошла.

— От людей, оказывающих гуманитарную помощь жителям ДНР, мне стало известно, что обвиняемый является мошенником. Они так же передавали ему гуманитарную помощь, которая до конечных получателей не доходила. В декабре 2017 года мне написал [Вадим], что у него ранение и ему нужны деньги на операцию в сумме 30 тысяч российских рублей. Денег я ему не передавал, — зачитала судья показания свидетеля.

Вадим слова свидетеля назвал неправдой. По его словам, мужчина его оговорил из личной неприязни.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в Брестском областном суде 2 июля.