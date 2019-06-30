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В Гомеле заработало приложение, с помощью которого можно найти автобусы с кондиционерами
01.07.2019 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После многочисленных
Правда, пока с помощью приложения на линии нам удалось отыскать лишь один такой автобус и несколько маршруток.
Впрочем, разработчики надеются на лучшее и обещают, что в скором времени в приложении появятся также маршрутки и автобусы с кондиционерами пригородного и междугородного сообщения.
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Правда, на данный момент с помощью приложения на линии удалось отыскать лишь один такой автобус и несколько маршруток.
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