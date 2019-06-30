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В Гомеле заработало приложение, с помощью которого можно найти автобусы с кондиционерами

01.07.2019 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После многочисленных жалоб горожан на нестерпимую жару в городских автобусах «Гомельоблпассажиртранс» доработал приложение «Транспорт By» — и теперь пассажиры могут отслеживать перемещения по городу общественного транспорта, в салоне которого есть кондиционер.


На экране смартфона оборудованный системой охлаждения общественный транспорт помечен соответствующим значком.

Правда, пока с помощью приложения на линии нам удалось отыскать лишь один такой автобус и несколько маршруток.

Впрочем, разработчики надеются на лучшее и обещают, что в скором времени в приложении появятся также маршрутки и автобусы с кондиционерами пригородного и междугородного сообщения.

 
 
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Правда, на данный момент с помощью приложения на линии удалось отыскать лишь один такой автобус и несколько маршруток.
 
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