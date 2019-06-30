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Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
01.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В белорусских агроусадьбах 28-29 июня проходил День открытых дверей. Подобные мероприятия обычно проводились в мае. Но в этом году сроки сдвинулись, учитывая то, что наша страна принимает II Европейские игры. Именно к масштабному спортивному форуму и приурочена акция – по мнению организаторов, она поможет в продвижении агроэкотуризма и популяризации агроусадеб среди белорусских и иностранных туристов.
Сегодня в агроусадьбе три уютных дома, где на ночлег могут разместиться 20 человек. Особой популярностью пользуется большой банкетный зал, где можно отметить любое торжество, в том числе свадьбы, корпоративы, юбилеи и дни рождения. Часто в «Сосновый берег» приезжают минчане – отдохнуть от городской суеты, насладиться полесской природой и активно провести время. Прогулка по сосновому бору, свежий воздух, рыбалка, грибная охота возвращают силы и здоровье. На усадьбе не раз принимали и иностранных гостей – здесь отдыхали поляки, немцы, французы, голландцы, иранцы. Хозяева стараются сделать все, чтобы туристам у них понравилось. И это получается на все сто процентов – агроусадьба стала обладателем награды Guest Review Award за 2018 год, которую проводит сайт Booking.com, основываясь на реальных отзывах. Сервис агроусадьбы «Сосновый берег» клиенты оценили в 9,4 балла – это очень высокая оценка.
– Эта награда подчеркивает преданность делу, любовь к гостям и постоянный труд. Будем продолжать в том же духе и оправдаем все лучшие ожидания наших постояльцев! Также хочется поблагодарить главного специалиста райисполкома по спорту и туризму Юрия Павловича Киселя за поддержку наших инициатив, – отметил Сергей Марковец.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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