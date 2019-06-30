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Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей

01.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В белорусских агроусадьбах 28-29 июня проходил День открытых дверей. Подобные мероприятия обычно проводились в мае. Но в этом году сроки сдвинулись, учитывая то, что наша страна принимает II Европейские игры. Именно к масштабному спортивному форуму и приурочена акция – по мнению организаторов, она поможет в продвижении агроэкотуризма и популяризации агроусадеб среди белорусских и иностранных туристов.

Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
В Пинском районе немало привлекательных мест для отдыха, и одно из них – агроусадьба «Сосновый берег» на берегу красивого озера Городищенское. Тихое, живописное, экологически чистое место, где можно найти занятие на любой вкус, находится всего в 10-ти минутах езды от Пинска в деревне Городище. К услугам гостей – красивые дома из крупного лесного массива. В каждом доме имеется все необходимое как для краткосрочного отдыха, так и для длительного пребывания, оборудованы кухни, санузлы, установлены кондиционеры. Также есть отдельный домик с банкетным залом на 100 человек. Туристам могут предложить  попариться в русской бане со старинной печью, порыбачить с берега или на лодках, прогуляться по лесу, а еще – катание на каяках, виндсерфинг, прогулки на парусной яхте, велосипедные прогулки, настольный теннис, баскетбол, волейбол. Гости также могут попробовать вкусные блюда, в том числе национальной кухни.

Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
 Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
 Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
 Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
 Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
Хозяин агроусадьбы «Сосновый берег» – пинчанин Сергей Марковец. В сфере агроэкотуризма он работает относительно недолго, всего около четырех лет. А все начиналось с того, что семья приобрела обычный деревенский домик в Городище под дачу. Почему именно здесь? Во-первых, никого не может оставить равнодушным красота здешних мест, а во-вторых, он увлекается гребными видами спорта и всегда мечтал о домике у воды. Постепенно хозяева стали обустраивать и облагораживать участок. Все делали своими руками – Сергей хорошо разбирается в строительстве, супруга Людмила придумывала дизайн и оформление. Затем всерьез задумались о том, что могут здесь принимать гостей и туристов. Задумку поддержали сыновья – старшие Антон и Алексей, младший Семен. Так идея воплотилась в жизнь. Название для усадьбы подсказало само место – она находится на берегу озера, рядом – сосновый лес.

Сегодня в агроусадьбе три уютных дома, где на ночлег могут разместиться 20 человек. Особой популярностью пользуется большой банкетный зал, где можно отметить любое торжество, в том числе свадьбы, корпоративы, юбилеи и дни рождения. Часто в «Сосновый берег» приезжают минчане – отдохнуть от городской суеты, насладиться полесской природой и активно провести время. Прогулка по сосновому бору, свежий воздух, рыбалка, грибная охота возвращают силы и здоровье. На усадьбе не раз принимали и иностранных гостей – здесь отдыхали поляки, немцы, французы, голландцы, иранцы. Хозяева стараются сделать все, чтобы туристам у них понравилось. И это получается на все сто процентов –  агроусадьба  стала обладателем награды Guest Review Award за 2018 год, которую проводит сайт Booking.com, основываясь на реальных отзывах. Сервис агроусадьбы «Сосновый берег» клиенты оценили в 9,4 балла – это очень высокая оценка.

 

– Эта награда подчеркивает преданность делу, любовь к гостям и постоянный труд. Будем продолжать в том же духе и оправдаем все лучшие ожидания наших постояльцев! Также хочется поблагодарить главного специалиста райисполкома по спорту и туризму Юрия Павловича Киселя за поддержку наших инициатив, – отметил Сергей Марковец.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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