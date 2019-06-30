Снова на голодный паек? Один из банков приостановил выдачу кредитов на жилье

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О том, что в кредитном мире что-то не так, Onliner рассказал читатель Виктор: молодой человек продает квартиру, а успешность его сделки во многом зависит от того, получит ли покупательница кредит. И именно на сегодня у женщины был назначен визит в банк за деньгами в долг. Минчанка пришла по предварительной записи к 10 часам в отделение, сдала документы, а буквально через полчаса ей позвонили сотрудники банка и ошарашили: правление приняло решение не выдавать кредиты на жилье с сегодняшнего дня. Вот такая несчастливая история.

Эту тревожную и разрушающую многие планы информацию Onliner проверил в колл-центре. Сотрудники подтвердили: кредиты не выдаются ни на строительство, ни на «вторичку». Почему — не объясняется, как надолго — неизвестно: «Звоните периодически, но пока информации по срокам нет».