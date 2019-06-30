«Мы рады быть здесь в самый лучший праздник города!»

Источник материала: Единство

Для собравшихся перед главной сценой борисовчан и гостей региона подготовили еще один праздничный концерт: «Родны мой горад, любоў мая», посвященный 75-й годовщине освобождения г. Борисова от немецко-фашистских захватчиков, 917-й годовщине основания города.

Первым свое творчество подарил зрителям народный ансамбль народных инструментов «Каралi» Староборисовского СДК (руководитель – Е.Н. Лобовикова). Музыканты представили популярные инструментальные композиции и аккомпанировали солистам. Также выступили народный ансамбль эстрадной песни «Поверье» районного центра традиционной культуры (руководитель – Н.П. Ивашина), вокалисты образовательно-продюсерского центра «Голоса» (директор – Е.Канн), образцовая цирковая студия «Мечтатели» Дворца культуры им. М. Горького (руководители – А. Сипакова, М. Казак) и др.

Особый эстетический подарок получили зрители на закате дня: они насладились выступлением звезд белорусской эстрады из Минска, которых хочется слушать, видеть и восхищаться! Белорусскую певицу Анну Шаркунову, приехавшую в Борисов не впервые, встретили радостными возгласами и бурными аплодисментами. В паузах между песнями артистка общалась со зрителями, как с давними добрыми друзьями, порой спрашивала, какую песню лучше исполнить. Анна искренне радовалась действу и благодарила поклонников за цветы.

Не менее позитивно прошло выступление музыкальной группы «NaviBand» – конкурсантов престижного творческого испытания «Евровидение–2017», проходившего в Киеве (тогда впервые в истории конкурса пара исполнила песню на белорусском языке). «Привет, Борисов! Мы очень рады быть здесь именно в самый лучший праздник города – день его освобождения!» – сказал в начале встречи Артем Лукьяненко. «Надеемся, что вы будете не только активно танцевать вместе с нами, но и петь», – добавила его супруга Ксения Жук. Дуэт выступал так зажигательно и ярко, что практически каждого, кто присутствовал на концерте, вовлек в свое шоу.

Праздник завершился нереально красивым салютом. Яркие огоньки вспыхивали на темном полотне неба разноцветными бликами и медленно оседали вдалеке, оставляя за собой тонкие светлые «дорожки»…

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ