ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы рады быть здесь в самый лучший праздник города!»

01.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Для собравшихся перед главной сценой борисовчан и гостей региона подготовили еще один праздничный концерт: «Родны мой горад, любоў мая», посвященный 75-й годовщине освобождения г. Борисова от немецко-фашистских захватчиков, 917-й годовщине основания города.

Первым свое творчество подарил зрителям народный ансамбль народных инструментов «Каралi» Староборисовского СДК (руководитель – Е.Н. Лобовикова). Музыканты представили популярные инструментальные композиции и аккомпанировали солистам. Также выступили народный ансамбль эстрадной песни «Поверье» районного центра традиционной культуры (руководитель – Н.П. Ивашина), вокалисты образовательно-продюсерского центра «Голоса» (директор – Е.Канн), образцовая цирковая студия «Мечтатели» Дворца культуры им. М. Горького (руководители – А. Сипакова, М. Казак) и др.

Особый эстетический подарок получили зрители на закате дня: они насладились выступлением звезд белорусской эстрады из Минска, которых хочется слушать, видеть и восхищаться! Белорусскую певицу Анну Шаркунову, приехавшую в Борисов не впервые, встретили радостными возгласами и бурными аплодисментами. В паузах между песнями артистка общалась со зрителями, как с давними добрыми друзьями, порой спрашивала, какую песню лучше исполнить. Анна искренне радовалась действу и благодарила поклонников за цветы.

Не менее позитивно прошло выступление музыкальной группы «NaviBand» – конкурсантов престижного творческого испытания «Евровидение–2017», проходившего в Киеве (тогда впервые в истории конкурса пара исполнила песню на белорусском языке). «Привет, Борисов! Мы очень рады быть здесь именно в самый лучший праздник города – день его освобождения!» – сказал в начале встречи Артем Лукьяненко. «Надеемся, что вы будете не только активно танцевать вместе с нами, но и петь», – добавила его супруга Ксения Жук. Дуэт выступал так зажигательно и ярко, что практически каждого, кто присутствовал на концерте, вовлек в свое шоу.

Праздник завершился нереально красивым салютом. Яркие огоньки вспыхивали на темном полотне неба разноцветными бликами и медленно оседали вдалеке, оставляя за собой тонкие светлые «дорожки»…

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее интересно 29 июня прошла и вечерняя программа праздника, которая началась на площади в 20.00.
 
Новости дня
Новости общества
 
Борисов, процветай!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • коричневые джинсы мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика