«Я понял, что это убийство». В деле о гибели бизнесмена в Березино допросили второго фигуранта

Источник материала: Tut.by

В столице идет суд по делу об убийстве 41-летнего бизнесмена из Березино Сергея Метельского. По версии следствия, у него выбивали долг по просьбе менеджера из Минска Андрея Косяка — но исполнитель перестарался и убил мужчину. Вскоре жертвой стал и сам Косяк. После перерыва уд приступил к допросу второго обвиняемого — Ростислава Светчикова.





С Синькевичем, рассказывает обвиняемый, он познакомился в тренажерке последнего, через какое-то время они стали приятелями. У Светчикова с отцом была фирма по грузоперевозкам, и он привозил Синькевичу кузова на пейнтбольные площадки. Что знал о прошлом второго обвиняемого?

«Он говорил, что работал в спецподразделениях, но ушел. Что учил сотрудников СОБРа стрельбе. Может, хвастался, может, было. Я всегда видел на его площадках какое-то оружие — ножи, топоры и прочее. Думал, если такое в пейнтбольном клубе держит, то, наверное, разбирается», — говорит Светчиков. Уточняет, что в 2014 году своими глазами видел в пейнтбольном клубе оружие с деревянной ручкой, и владелец якобы сам пояснил, что это обрез.

По его словам, знакомый объяснял, что все выходцы из спецподразделений «владеют навыками». На вопрос «какими» услышал, мол, «пойдешь служить — узнаешь».

— А вы сами служили? — уточнил прокурор.

— Нет. По состоянию здоровья, был тяжелый перелом ноги.

«Сказал, что выбивает долги»

Светчиков говорит, что как-то привозил кузов Синькевичу, и знакомый пожаловался: денег не хватает.

«Я спросил, как же тогда он живет. Он ответил, что подрабатывает, и клуб — это не основной заработок. Он выбивает долги. Мне это показалось смешным: 21 век, везде милиция, какие долги?! Это неправда».

Но после еще одной поставки знакомый достал сразу пачку долларов, чтобы расплатиться. Это показалось мужчине странным, он спросил, откуда.

«А он ответил, что истребовал долг у мужчины, чья жена отбывает наказание. Проколол ему ногу спицей. Я подумал, что неправда и он просто хотел просто мне что-то доказать».

До того, в 2013 году, Светчиков на встрече любителей американских авто познакомился со столичным менеджером Андреем Косяком. Они подружились, и когда с бизнесом у Светчикова начались проблемы, знакомый предложил работать на него водителем. Тот согласился.

Как-то фигурант отвез Косяка на встречу в аэропорт с какими-то людьми, а после этого обратился с вопросом: нет ли у него знакомых, которые могут истребовать долг?

«Я сказал, наверное, есть. (…) Косяк говорил, надо вернуть очень крупную сумму, которая исчисляется несколькими квартирами в Минске, и что готов заплатить процент за такую услугу. Предоплата — в размере 20 тысяч долларов».

Два раза Светчиков возил босса в Березино. Первый раз Метельский вышел из дома и ответил, по словам обвиняемого, «ничего никому не должен, наоборот должны мне». А перед второй поездкой у проходной молокозавода он увидел Косяка, который прощался в «очень близкой форме» с какой-то девушкой, ее называют в суде Еленой Свирской. Менеджер пояснил водителю, что у них контакты по бизнесу и это она потеряла деньги из-за Метельского, «но это только со слов Косяка», уточняет обвиняемый.

Она отдала какой-то листок, с которым Косяк с водителем снова помчались в Березино, но на улицу никто не вышел.

Косяк вернулся злой, стал спрашивать, где тот человек, которым он интересовался и они поехали в пейнтбольный клуб знакомиться с Синькевичем. А потом, говорит Светчиков, он слышал от Косяка, что тот отдал 20 тысяч долларов как предоплату.

В Березино водитель повез Синькевича за неделю до убийства. В окно он наблюдал разговор того с Метельским.

«Они пошли к лесу, Синькевич при этом взял какой-то документ. Но разговор не получался, они стали громко кричать. Слышал от Синькевича: Ты кинул на крупную сумму», но Метельский даже не посмотрел на документ: «И что мне делать?». На что прозвучали угрозы от Синькевича, что может его машина или дом сгореть, дети не вернутся из школы, что с ним самим может что-нибудь случиться".

Но Метельский, по словам обвиняемого, в ответ улыбался, и двое гостей уехали. В чем была роль Светчикова, уточняет прокурор? Ему предъявлено обвинение в вымогательстве.

Мужчина утверждает, что Косяк просил его там присутствовать на случай, если случится драка.

— Вы тогда понимали, что принимаете участие в вымогательстве? — уточнил судья.

— Конечно, да.

«Я сразу понял, что это машина Метельского»

Вскоре Косяк сказал готовиться ко второй поездке. Отправил водителя в гараж, снять номера с какой-нибудь машины и заменить.

А в день убийства, рано утром 26 сентября 2016, его разбудил Косяк. Синькевич уже ждал всех у машины.

«На нем была черная куртка на молнии, внутри другого цвета. Кажется, когда меня возили бойцы СОБРа, я видел такую же».

Еще какие-то темные штаны с карманами и ботинки — тоже «как у бойцов». Плюс сумка черная с коричневыми вставками.

«На голове была, я думал тогда, шапка, но оказалось, это маска как у бойца».

Вдвоем они отправились в Березино, но не по прямой, а второстепенными дорогами. За метров 20 от развязки на въезде в город Синькевич вышел, скомандовал ехать на стоянку за пару сотен метров, там ждать и не глушить двигатель.

А возле развязки был убит Метельский. И через какое-то время Синькевич прибежал.

«Его куртка была вывернута наизнанку — другим цветом наружу. Он снял с головы что-то и бросил в сумку. Она была не пустая, но значительно потеряла в объемах».

Когда вывернули на трассу, то вдалеке мужчина заметил горящую машину.

«Я быстро пролетел мимо нее, дым был большой. Но я сразу понял, что это машина Метельского, что-то мне подсказало, что его. Раньше я эту Audi Q7 видел у Метельского. Вроде кто-то стоял на встречной, вроде машины легковые».

Говорит, сначала от шока он молчал, потом спросил: что это было?

— Он улыбнулся: «А как долг выбивают?». Я спросил, где Метельский, он ответил, его там нет, и сказал, чтобы больше вопросов не задавал.

Вернулись в Минск и сразу — к Косяку. На его вопрос — как прошло, — Синькевич ответил, мол, «сам потом узнаешь», такую беседу якобы слышал водитель.

А вечером про убийство, утверждает обвиняемый, он прочитал в интернете.

«И я понял, что это убийство, что человек (Метельский) там был, и я мимо проезжал…», — говорит обвиняемый.

Суду он заявил, что после этого Косяк стал совсем злой, ругался о чем-то с той дамой Свирской и что-то обсуждал с другими людьми. А Синькевича отчитывал:

— Говорил: ты убил человека, я тебя не просил, зачем ты это сделал? Я передам серьезным людям в ФСБ, они приедут и будут говорить. Синькевич испугался.

По версии следствия, позже Синькевич решился на убийство Косяка, чтобы обрубить все концы.