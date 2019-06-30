Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко посетили сегодня мемориальный комплекс "Масюковщина", где прошла церемония возложения цветов во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого", передает корреспондент БЕЛТА.

Мемориал создан на месте, где находился лагерь "Шталаг-352", созданный немцами в июле 1941 года.

"У нас в стране о жертвах Второй мировой войны, Великой Отечественной войне будут помнить всегда, - сказал Михаил Мясникович. - Те жертвы, которые вынес наш народ, они действительно невосполнимы, и это практически затронуло каждую семью. На этом месте погибло, замучено свыше 80 тыс. советских граждан. Белорусский народ всегда будет помнить о тех жертвах, которые он отдал на алтарь Отечества, чтобы отстоять и защитить нашу родину. И эта память будет вечной".

"Важно, что мы помним обо всех погибших. И главное, нам нужно сделать все для того, чтобы сохранилась историческая правда о Великой Отечественной войне, чтобы уроки этой войны мы помнили, чтобы не переписывалась история. Это очень важно, особенно для новых поколений, для молодежи, чтобы они понимали, что только хорошим трудом, учебой мы должны крепить мощь нашей родины, чтобы это не повторилось впредь", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

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