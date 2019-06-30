По центральному проспекту Минска идет тяжелая техника - на генеральную репетицию парада

Источник материала: Tut.by

По Минску идет военная техника. Это связано с генеральной репетицией парада, которая состоится сегодня вечером . Вот как выглядит сейчас проспект Независимости.

Механизированная колонна начала движение в 17.00. Схема движения техники на репетицию и обратно опубликована здесь .



Фото: Станислав Журавлевич, TUT.BY



Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY



Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY



Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY



Фото: Антон Мерзляков, TUT.BY