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По центральному проспекту Минска идет тяжелая техника - на генеральную репетицию парада
01.07.2019 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По Минску идет военная техника. Это связано с генеральной репетицией парада, которая состоится
Механизированная колонна начала движение в 17.00. Схема движения техники на репетицию и обратно
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Вот как выглядит сейчас проспект Независимости
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