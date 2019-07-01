ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сердце ребенка останавливали на три часа: белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию

01.07.2019 23:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские детские кардиохирурги провели сложнейшую операцию трехлетнему Яну из Сморгони. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, ради спасения жизни маленького пациента его сердце останавливали на 3 часа 20 минут.


Фото: Министерство здравоохранения Беларуси

Яну, который живет с родителями в Сморгони, уже три с половиной. При рождении у него была диагностирована патология аортального клапана. Ребенку было решено провести уникальную процедуру Росса-Конна — сложнейшее вмешательство. Последний раз ее проводили в Беларуси 10 лет назад совместно с американскими хирургами.

Операция длилась 14 часов, из которых более 3 часов у мальчика не работало сердце. Проводили операцию 10 специалистов.

Как рассказал директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения РБ Константин Дроздовский, нужно было запротезировать легочный клапан специальным биопротезом, восстановить функцию сердца, удалить ткань из левого желудочка. Кроме того, малышу сделали пластику клапана.

Сейчас порок сердца скорректирован полностью. Здоровью Яна ничего не угрожает.

Директор РНПЦ детской хирургии отметил, что в центре нередко проводятся сложные операции. К примеру, не так давно сюда попал ребенок с очень редкой сердечной патологией. Чаще всего таких пациентов оперируют уже во взрослом возрасте. Если бы вмешательство не помогло, малышу пришлось бы пересаживать сердце. Но операция прошла удачно.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Операция длилась 14 часов, из которых более 3 часов у мальчика не работало сердце. Проводили операцию 10 специалистов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Вырванные деревья, разбитые машины, сорванные крыши. На Гомельщине бушует непогода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика