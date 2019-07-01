ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вырванные деревья, разбитые машины, сорванные крыши. На Гомельщине бушует непогода

01.07.2019 22:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Непогода вечером 1 июля пришла на Гомельщину — и оставила после себя десятки поваленных деревьев, помятые машины, перевернутые остановки. Что происходит в регионе — смотрите на фото и видео пользователей Сети.


В Гомель буря пришла примерно в восемь вечера: резко потемнело, в воздух поднялась пыль, а потом ветер взялся за огромные деревья. Те, что потоньше, ломал, те, что покрепче, выкорчевывал и валил на припаркованные авто. Стихия бушует в облцентре уже третий час.


Фото: Оля Наумчик

Сильный ветер переворачивал остановки, детские качели, срывал с домов шифер и разбрасывал на десятки метров по округе. Унес даже часть прудковского рынка.


Фото: сообщество во «ВКонтакте» «Гомель Сейчас»


Фото:chp24.by

В Житковичах буря сорвала с местной гостиницы крышу. Шифер улетел на проезжую часть. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

В Хойниках, Добруше, Мозыре, Светлогорске и Речице — такая же картина.


Фото: ranak.me

Фото:ranak.me

Фото: сообщество во «ВКонтакте» «Хойники Автопомощь»

Фото: сообщество во «ВКонтакте» «Речица Автопомощь»

Фото: читатель TUT.BY

Напомним, сегодня сразу в трех белорусских городах столбик термометра поднялся выше отметки +35°С. По данным карты температур, в 16.00 аномальная жара накрыла Могилев, Брагин и Мозырь.

Непогода во второй половине дня накрыла и Брестчину — смотрите, что там творилось.

На 1 июля был объявлен оранжевый уровень опасности, синоптики предупреждали, что ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что происходит в регионе - смотрите на фото и в видео пользователей Сети.
 
Новости дня
Новости общества
 
Непогода на Брестчине: ветер снес кафе, повалил деревья на рельсы и оторвал руку памятнику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика