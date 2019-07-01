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Вырванные деревья, разбитые машины, сорванные крыши. На Гомельщине бушует непогода
01.07.2019 22:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Непогода вечером 1 июля пришла на Гомельщину — и оставила после себя десятки поваленных деревьев, помятые машины, перевернутые остановки. Что происходит в регионе — смотрите на фото и видео пользователей Сети.
В Гомель буря пришла примерно в восемь вечера: резко потемнело, в воздух поднялась пыль, а потом ветер взялся за огромные деревья. Те, что потоньше, ломал, те, что покрепче, выкорчевывал и валил на припаркованные авто. Стихия бушует в облцентре уже третий час.
Сильный ветер переворачивал остановки, детские качели, срывал с домов шифер и разбрасывал на десятки метров по округе. Унес даже часть прудковского рынка.
В Житковичах буря сорвала с местной гостиницы крышу. Шифер улетел на проезжую часть. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.
В Хойниках, Добруше, Мозыре, Светлогорске и Речице — такая же картина.
Непогода во второй половине дня накрыла и Брестчину —
На 1 июля был
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Что происходит в регионе - смотрите на фото и в видео пользователей Сети.
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