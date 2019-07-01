Непогода на Брестчине: ветер снес кафе, повалил деревья на рельсы и оторвал руку памятнику

Источник материала: Tut.by

Вечером 1 июля шквалистый ветер прошелся по некоторым районам Брестской области. Он вырывал с корнем деревья и валил заборы.

В Дрогичине порывом ветра снесло навес летнего кафе, сообщили местные жители в соцсетях.

Видео: Арина Бренько

В некоторых деревнях Дрогичинского района выпал довольно крупный град.



Фото: vk.com/publicdrogichin



Фото: vk.com/publicdrogichin

Град прошел и в Ганцевичском районе, сообщает газета «Ганцавiцкi час» .

В Пинске ветер «сдул» забор и повалил несколько деревьев во дворах и на трассе, которая связывает райцентр с деревней Дубое. Кроме того, завалило и железнодорожную ветку, из-за чего не мог проехать дизель-поезд. Помогать расчищать путь вышли пассажиры.

Фото: Zello «Пинск ГАИ»

































В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орде и вырывал деревья с корнями.



Фото: vk.com/volnajanow



Фото: Анатолий Ткачук

Досталось и Березе. Здесь также ветер валил деревья.



Фото: vk.com/alarmbrest

Как сообщило на своей странице во «ВКонтакте» РУП «Брестэнерго», из-за непогоды 1 июля нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском районах. Без электричества остались 200 населенных пунктов, 50 ферм.

«68 ремонтных бригад РУП „Брестэнерго“ оперативно приступили к восстановлению электроснабжения потребителей пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению будут проводиться до наступления темного времени суток и подключения последнего потребителя», — сообщает «Брестэнерго».

Непогода во второй половине дня накрыла и Гомельщину — смотрите, что там творилось .