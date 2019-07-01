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Непогода на Брестчине: ветер снес кафе, повалил деревья на рельсы и оторвал руку памятнику
01.07.2019 21:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 1 июля шквалистый ветер прошелся по некоторым районам Брестской области. Он вырывал с корнем деревья и валил заборы.
В Дрогичине порывом ветра снесло навес летнего кафе, сообщили местные жители в соцсетях.
Видео:
В некоторых деревнях Дрогичинского района выпал довольно крупный град.
Град прошел и в Ганцевичском районе, сообщает
В Пинске ветер «сдул» забор и повалил несколько деревьев во дворах и на трассе, которая связывает райцентр с деревней Дубое. Кроме того, завалило и железнодорожную ветку, из-за чего не мог проехать дизель-поезд. Помогать расчищать путь вышли пассажиры.
Фото:
В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орде и вырывал деревья с корнями.
Досталось и Березе. Здесь также ветер валил деревья.
Как
«68 ремонтных бригад РУП „Брестэнерго“ оперативно приступили к восстановлению электроснабжения потребителей пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению будут проводиться до наступления темного времени суток и подключения последнего потребителя», — сообщает «Брестэнерго».
Непогода во второй половине дня накрыла и Гомельщину —
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