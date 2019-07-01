ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Непогода на Брестчине: ветер снес кафе, повалил деревья на рельсы и оторвал руку памятнику

01.07.2019 21:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 1 июля шквалистый ветер прошелся по некоторым районам Брестской области. Он вырывал с корнем деревья и валил заборы.

В Дрогичине порывом ветра снесло навес летнего кафе, сообщили местные жители в соцсетях.

Видео: Арина Бренько

В некоторых деревнях Дрогичинского района выпал довольно крупный град.


Фото: vk.com/publicdrogichin

Фото: vk.com/publicdrogichin

Град прошел и в Ганцевичском районе, сообщает газета «Ганцавiцкi час».


Фото: «Ганцавiцкi час»

В Пинске ветер «сдул» забор и повалил несколько деревьев во дворах и на трассе, которая связывает райцентр с деревней Дубое. Кроме того, завалило и железнодорожную ветку, из-за чего не мог проехать дизель-поезд. Помогать расчищать путь вышли пассажиры.

Фото: Zello «Пинск ГАИ»









В Иваново ветер оторвал руку у памятника Наполеону Орде и вырывал деревья с корнями.


Фото: vk.com/volnajanow

Фото: Анатолий Ткачук

Досталось и Березе. Здесь также ветер валил деревья.


Фото: vk.com/alarmbrest

Как сообщило на своей странице во «ВКонтакте» РУП «Брестэнерго», из-за непогоды 1 июля нарушалось электроснабжение в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском районах. Без электричества остались 200 населенных пунктов, 50 ферм.

«68 ремонтных бригад РУП „Брестэнерго“ оперативно приступили к восстановлению электроснабжения потребителей пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению будут проводиться до наступления темного времени суток и подключения последнего потребителя», — сообщает «Брестэнерго».

Непогода во второй половине дня накрыла и Гомельщину — смотрите, что там творилось.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Расположенная на берегу озера Городищенское в Пинском районе агроусадьба «Сосновый берег» приглашает гостей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика