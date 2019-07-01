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В День Независимости метро будет работать чуть дольше, чем обычно

02.07.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с мероприятиями ко Дню Независимости изменится график движения поездов в метро. Подробности сообщает Минский метрополитен.

3 июля 2019 года подземка будет работать с 5.30. В ночь с 3 на 4 июля метрополитен завершит работу в 1.30, а закроется на вход — с 1.00, но станции «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» закроют в 1.10.

3 июля с 9.00 до 19.00 интервал движения поездов составит 4 минуты, а с 19.00 до 0.30−3 минуты. С 0.30 до 1.30 4 июля интервал будет 4−8 минут.

 
 
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В ночь с 3 на 4 июля на некоторых станциях метро закроется в 1.00 и в 1.10.
 
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