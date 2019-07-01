В Литве задержали крупного мошенника из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Задержание 36-летнего минчанина Михаила Плышевского в Вильнюсе стало резульататом спецоперации сотрудников ГУБОПиК МВД Беларуси и Бюро криминальной полиции Литвы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

— В нашей стране мужчина причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере. Он обманул как минимум семь человек, завладел их деньгами на сумму около 100 тысяч долларов и скрылся за рубежом, — рассказали в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

По оперативным сведениям, минчанин также может входить в состав преступного синдиката, который занимается хищением финансовых средств с банковских счетов жителей Евросоюза.

— Во время задержания Плышевского с ним незаконно находилась его малолетняя дочь, которую в Беларуси разыскивала мать. В связи с этим девочка была объявлена в международный розыск, — отмечает МВД. — Известно, что отец лишен родительских прав, и чтобы забрать ребенка с собой, он предоставил в компетентные органы поддельное согласие матери на выезд дочери за границу.

В ГУБОПиК МВД добавили, что обвиняемый скрывался в России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украине и странах Балтии. В этих странах мужчина не имел постоянного места жительства и работы и, как предполагается, использовал деньги, добытые преступным путем.

Сейчас Плышевский водворен в СИЗО, решается вопрос об его экстрадиции. Его дочь — в службе по защите прав ребенка в Вильнюсе. В ближайшее время она вернется в Минск к матери.

Следственный комитет в отношении задержанного расследует дело по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (мошенничество). Кроме того, правоохранительные органы проверяют законность действий фигуранта, касающихся использования поддельных документов и вывоза дочери за рубеж.