ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Литве задержали крупного мошенника из Беларуси

02.07.2019 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержание 36-летнего минчанина Михаила Плышевского в Вильнюсе стало резульататом спецоперации сотрудников ГУБОПиК МВД Беларуси и Бюро криминальной полиции Литвы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

— В нашей стране мужчина причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере. Он обманул как минимум семь человек, завладел их деньгами на сумму около 100 тысяч долларов и скрылся за рубежом, — рассказали в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

По оперативным сведениям, минчанин также может входить в состав преступного синдиката, который занимается хищением финансовых средств с банковских счетов жителей Евросоюза.

— Во время задержания Плышевского с ним незаконно находилась его малолетняя дочь, которую в Беларуси разыскивала мать. В связи с этим девочка была объявлена в международный розыск, — отмечает МВД. — Известно, что отец лишен родительских прав, и чтобы забрать ребенка с собой, он предоставил в компетентные органы поддельное согласие матери на выезд дочери за границу.

В ГУБОПиК МВД добавили, что обвиняемый скрывался в России, ОАЭ, Индонезии, Турции, Франции, Украине и странах Балтии. В этих странах мужчина не имел постоянного места жительства и работы и, как предполагается, использовал деньги, добытые преступным путем.

Сейчас Плышевский водворен в СИЗО, решается вопрос об его экстрадиции. Его дочь — в службе по защите прав ребенка в Вильнюсе. В ближайшее время она вернется в Минск к матери.

Следственный комитет в отношении задержанного расследует дело по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (мошенничество). Кроме того, правоохранительные органы проверяют законность действий фигуранта, касающихся использования поддельных документов и вывоза дочери за рубеж.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей стране мужчина причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере. Он обманул как минимум семь человек, завладел их деньгами на сумму около 100...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сердце ребенка останавливали на три часа: белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика