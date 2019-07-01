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«Даже если плохо, я улыбаюсь пассажирам». Проводница на распределении - о людях и призвании

02.07.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Дома я и на пенсии посижу, а сейчас хочу ездить!» — говорит 20-летняя Женя Шевченко. Девушка окончила Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта и уже год работает проводницей по распределению в Барановичах. Женя вспоминает, как впервые осталась одна в вагоне и боялась даже проверить билеты — а сейчас без проблем проверяет тормозную систему, топит вагон и зимой отбивает лед с вагона. Женя рассказала нам о том, что нельзя надевать на работу, почему летом не стоит краситься, сколько зарабатывает проводница в первый год и почему эта профессия — ее мечта.

 
 
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Посмотрите на девушку, которая работает проводницей на распределении
 
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