«Даже если плохо, я улыбаюсь пассажирам». Проводница на распределении - о людях и призвании

Источник материала: Tut.by

«Дома я и на пенсии посижу, а сейчас хочу ездить!» — говорит 20-летняя Женя Шевченко. Девушка окончила Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта и уже год работает проводницей по распределению в Барановичах. Женя вспоминает, как впервые осталась одна в вагоне и боялась даже проверить билеты — а сейчас без проблем проверяет тормозную систему, топит вагон и зимой отбивает лед с вагона. Женя рассказала нам о том, что нельзя надевать на работу, почему летом не стоит краситься, сколько зарабатывает проводница в первый год и почему эта профессия — ее мечта.