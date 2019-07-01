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Танки в Минске, буря в регионах, ужас в семье, приколы Лукашенко и новый лимузин - все за вчера

02.07.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Прощаемся с жарой — уже сегодня похолодает. Мы даже и не против, особенно с учетом того, как вчера лихорадило белорусскую погоду: от +35−36°С днем — до разрушительных бурь с последствиями на Гомельщине и Брестчине вечером. Ветер был такой, что даже памятнику руку оторвало! А синоптики предупреждали!.. Лето вообще в этом году странное: пока Европа страдает от жары, в пустыне Гвадалахара, например… выпал снег.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • А еще у нас вышла очень страшная история семьи «батюшки со свастикой» Константина Бурыкина. Его дочь рассказала нам о многолетнем сексуальном и физическом насилии со стороны отца. Вот здесь Саша Бурыкина, друзья семьи, родственники, соседи и спортсмены рассказывают, почему, зная о побоях, решили не вмешиваться; когда у окружающих появились подозрения о странной связи папы с дочкой, а также почему Константин Бурыкин на всех соревнованиях жил в одном номере с Сашей.
  • Композитор Эдуард Ханок все же дошел до суда — и подал иск к Ядвиге Поплавской. Также он готов судиться с Ярмоленко и Солодухой. Напомнить, в чем там дело?
  • В Китае построили самый большой аэропорт в мире — площадью в 1 млн квадратных метров, — и мы уже посмотрели на него изнутри и снаружи. Хотите увидеть это грандиозное сооружение нашими глазами? Для его строительства, между прочим, снесли несколько деревень.


О СПОРТЕ

  • Так, что у нас на Уимблдоне? Вчера наша Вика Азаренко победила француженку Корне и вышла во второй круг. Болеем за нее и далее! А вот Соболенко и Саснович проиграли в первом же круге (причем одна из них — очень неожиданной сопернице!).

Все новости понедельника, 1 июля

Кстати, вчера закончился трехнедельный марафон ЦТ — абитуриенты сдавали последнее в этом году тестирование. Не хотите и вы проверить свои знания по всемирной истории новейшего времени с помощью нашего теста? Давайте-давайте, продемонстрируйте общее развитие! А вас, вчерашние школьники, впереди ждет еще больше вызовов — и чтобы студенчество не стало шоком, мы попросили преподавателей разных университетов дать вам пару советов. Ну, вперед, в новую жизнь!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Прощаемся с жарой - уже сегодня похолодает. Мы даже и не против, особенно с учетом того, как вчера лихорадило белорусскую погоду.
 
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