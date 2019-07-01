Танки в Минске, буря в регионах, ужас в семье, приколы Лукашенко и новый лимузин - все за вчера
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Источник материала:
Tut.by
Доброе утро!
Прощаемся с жарой —
. Мы даже и не против, особенно с учетом того, как вчера лихорадило белорусскую погоду: уже сегодня похолодает — до разрушительных бурь с последствиями на от +35−36°С днем и Гомельщине вечером. Ветер был такой, что даже памятнику руку оторвало! А синоптики Брестчине !.. Лето вообще в этом году странное: пока Европа страдает от жары, в пустыне Гвадалахара, например… предупреждали . выпал снег
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
По Минску вчера прошли
танки — . Вечер, час пик, все перекрыто, пробки, шум, испорченный асфальт — все как всегда… Но некоторым нравится. была генеральная репетиция парада Зато Европейские игры завершились. «
До свиданья, наш ласковый Лесик, возвращайся в свой сказочный лес», — . Через пару недель с улиц города исчезнут заборы и белые палатки, деревня спортсменов вновь станет студгородком, Лесика снимут с билбордов — и из воспоминаний об играх останется разве что специальная разметка на проспектах да форма, доставшаяся волонтерам (они ее, кстати, шутят соцсети , но вдруг у кого-то лишняя есть продают уже ?). А пока еще мы помним, как это было, — бесплатно для инвалида-коллекционера . Вы-то сами давайте посмотрим все лучшие фото Игр ? ходили на соревнования или в фан-зоны В Беларуси собираются изменить
Трудовой кодекс — и это может коснуться каждого. . Давайте вместе разбираться в нововведениях А еще через полгода вступит в силу новый
Жилищный кодекс — и вам тоже нужно знать, . что изменится в этой сфере У нас — очередной выпуск «
». В этот раз разжевываем о Разжевано смертной казни — одном из главных раздражителей в отношениях нашей страны с европейскими структурами. ? Обратите внимание (и простите!), у нас там в видео закралась досадная ошибка. Почему так произошло и что мешает Минску пойти навстречу требованиям ЕС Трехлетнему Яну из Сморгони белорусские детские кардиохирурги провели
сложнейшую 14-часовую операцию — последний раз такую делали в нашей стране 10 лет назад совместно с американскими хирургами. . Зато теперь с ним все будет хорошо! Не знаем, как у вас, но у нас после таких Ради спасения жизни мальчишки его сердце останавливали на 3 часа 20 минут новостей всегда слезы наворачиваются на глаза. В
Минске начался суд по делу об убийстве 41-летнего бизнесмена из Березино Сергея Метельского — помните это ? В дело, которое очень долго не могли раскрыть нем двое фигурантов, но только одного обвиняют в убийстве — только за вымогательство. Конечно, будем следить за процессом. , что его обманули и дело сфабриковали при его же участии. он утверждает, что не виноват судят Второго
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Видели
новый лимузин президента? Сегодня это самая дорогая представительская модель в мире. ! Базовая цена — 1,4 миллиона евро, а с опциями вроде сирен, стробоскопов, громкоговорителей и прочего индивидуального оборудования она может быть еще намного выше — лимита, по сути, нет. Ну и заодно приглашаем вас Ох, ну и броневик , о которой мало что известно — помните, он там прогуляться по его резиденции «Заславль» ? А могли бы и в аквапарк сходить — там даже он есть. с Путиным и Рахмоном на днях чай пил А
фразы Лукашенко, которые уже давно стали мемами, помните? Раздеваться и работать? Пф, это для слабых. Мы приготовили вам . Помните, например, о ком он говорил «идиот самый настаяшчый»? Да-да, вот такой несерьезный (и очень классный) новый выпуск « мегатест по ярким фразочкам, которые вы тоже наверняка знаете ». Четверти века
А еще у нас вышла
очень страшная история семьи «батюшки со свастикой» Константина Бурыкина. Его дочь рассказала нам о многолетнем сексуальном и физическом насилии со стороны отца. Саша Бурыкина, друзья семьи, родственники, соседи и спортсмены рассказывают, почему, зная о побоях, решили не вмешиваться; когда у окружающих появились подозрения о странной связи папы с дочкой, а также почему Константин Бурыкин на всех соревнованиях жил в одном номере с Сашей. Вот здесь Композитор
Эдуард Ханок все же дошел до суда — и подал иск к Ядвиге Поплавской. Также он готов судиться с Ярмоленко и Солодухой. ? Напомнить, в чем там дело В Китае построили
самый большой аэропорт в мире — площадью в 1 млн квадратных метров, — и мы уже посмотрели на него изнутри и снаружи. ? Для его строительства, между прочим, снесли несколько деревень. Хотите увидеть это грандиозное сооружение нашими глазами
О СПОРТЕ
Так, что у нас на
Уимблдоне? Вчера наша Вика Азаренко победила француженку Корне и . Болеем за нее и далее! А вот вышла во второй круг и Соболенко проиграли в первом же круге (причем одна из них — очень неожиданной сопернице!). Саснович
Все новости понедельника, 1 июля
Кстати, вчера закончился трехнедельный марафон ЦТ — абитуриенты сдавали последнее в этом году тестирование.
? Давайте-давайте, продемонстрируйте общее развитие! А вас, вчерашние школьники, впереди ждет еще больше вызовов — и чтобы студенчество не стало шоком, мы попросили Не хотите и вы проверить свои знания по всемирной истории новейшего времени с помощью нашего теста . Ну, вперед, в новую жизнь! преподавателей разных университетов дать вам пару советов
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Прощаемся с жарой - уже сегодня похолодает. Мы даже и не против, особенно с учетом того, как вчера лихорадило белорусскую погоду.
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