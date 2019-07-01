|
На озере под Брестом ограничили купание детей
02.07.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На водоеме у деревни Большие Косичи ограничено купание детей,
По результатам лабораторных исследований установлено, что пробы воды из водоема зоны отдыха ООО «ПроВи» не соответствуют норме по микробиологическим показателям.
Специалисты вскоре проведут повторный отбор проб воды этого водоема.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пробы воды из водоема зоны отдыха ООО «ПроВи» не соответствуют по микробиологическим показателям.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)