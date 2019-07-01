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Как Витебск отпразднует День Независимости
02.07.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 июля, в День независимости, в Витебске состоятся шествие горожан, парад военной техники, различные культурные и развлекательные мероприятия.
Торжества начнутся в 9.30 с открытия мемориальной доски партизанскому комбригу, Почетному гражданину Витебска Николаю Сакмаркину. Ее установят на доме № 66/1 на Московском проспекте.
Затем по проспекту Победы (от памятного знака 60-летия Победы) по Московскому проспекту на площадь Победы пройдет шествие горожан.
В 10.30 на центральной витебской площади начнется митинг. Затем — военный парад.
После официальной части праздника на различных творческих площадках горожан ожидают развлекательные мероприятия: концерты, выставки, гуляния.
Завершатся торжества в 23.00 фейерверком на площади Победы.
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3 июля, на День независимости, в Витебске состоятся шествие горожан, парад военной техники, различные культурные и развлекательные мероприятия.
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