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Как Витебск отпразднует День Независимости

02.07.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 июля, в День независимости, в Витебске состоятся шествие горожан, парад военной техники, различные культурные и развлекательные мероприятия.

Торжества начнутся в 9.30 с открытия мемориальной доски партизанскому комбригу, Почетному гражданину Витебска Николаю Сакмаркину. Ее установят на доме № 66/1 на Московском проспекте.

Затем по проспекту Победы (от памятного знака 60-летия Победы) по Московскому проспекту на площадь Победы пройдет шествие горожан.

В 10.30 на центральной витебской площади начнется митинг. Затем — военный парад.

После официальной части праздника на различных творческих площадках горожан ожидают развлекательные мероприятия: концерты, выставки, гуляния.

Завершатся торжества в 23.00 фейерверком на площади Победы.

Полная программа праздника — на сайте горисполкома.

 
Теги: Витебск
 
 
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3 июля, на День независимости, в Витебске состоятся шествие горожан, парад военной техники, различные культурные и развлекательные мероприятия.
 
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