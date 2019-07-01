Часовню в витебском ботаническом саду, которую собирались передать католикам, выставили на аукцион

Источник материала: Tut.by

22 июля в Витебске на аукцион выставят бывшую часовню Дуниных-Слепстей в ботаническом саду, которую в 2015 году власти хотели снести , а затем рассматривали возможность передать здание католикам — для восстановления.



Часовня Дуниных-Слепстей в Витебске. Реконструкция Виктора Борисенкова

Здание продают за 41,5 тысячи рублей. При этом сам объект стоит около 7 тысяч рублей, а право аренды участка площадью 0,1026 гектара — 34,5 тысячи рублей, сообщает Госкомимущество.

По условиям аукциона, потенциальный покупатель может использовать земельный участок «по его существующему назначению, а также, при условии проведения реконструкции, под зрелищные объекты, физкультурно-спортивные сооружения, аттракционы, залы для игровых автоматов, бильярдные, „Дисней-парки“, луна-парки, водные парки, объекты торгово-бытового обслуживания».

Часовню в 1859 году построил витебский помещик Степан Дунин-Слепсть. Через год ее освятили в честь Пресвятой Богородицы Скорбящей. В советское время здание реконструировали, надстроив второй этаж. Предположительно, это произошло в 1939 году. В ноябре 2015 года Министерство культуры отказало в присвоении этому зданию статуса историко-культурной ценности, однако сообщило, что прорабатывается вопрос о передаче часовни на баланс Витебской епархии Римско-католического костела для ее восстановления. О том, что костел добился отмены решения об уничтожении здания, и работает над переводом часовни в свою собственность, на предрождественской пресс-конференции в 2015 году сообщил и епископ Витебский Олег Буткевич.