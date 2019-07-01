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Часовню в витебском ботаническом саду, которую собирались передать католикам, выставили на аукцион
02.07.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 июля в Витебске на аукцион выставят бывшую часовню Дуниных-Слепстей в ботаническом саду, которую в 2015 году власти хотели
Здание продают за 41,5 тысячи рублей. При этом сам объект стоит около 7 тысяч рублей, а право аренды участка площадью 0,1026 гектара — 34,5 тысячи рублей,
По условиям аукциона, потенциальный покупатель может использовать земельный участок «по его существующему назначению, а также, при условии проведения реконструкции, под зрелищные объекты, физкультурно-спортивные сооружения, аттракционы, залы для игровых автоматов, бильярдные, „Дисней-парки“, луна-парки, водные парки, объекты торгово-бытового обслуживания».
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В Витебске на аукцион выставят бывшую часовню Дуниных-Слепстей в ботаническом саду, которую в 2015 году власти хотели снести, а затем рассматривали возможность...
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