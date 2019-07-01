Поздравили с Днем экономиста

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Накануне профессионального праздника — Дня экономиста — первый заместитель председателя Глусского райисполкома Елена Булатовская вручила Благодарственные письма Людмиле Капилюшной, начальнику планово-производственного бюро ДРСУ № 213, Ольге Карпович, ведущему экономисту Глусского райпо, и Екатерине Махнач, главному экономисту ОАО «Заря Коммуны». Во время чествования Елена Булатовская отметила, что труд экономистов, от которого зависит выплата зарплат, социальных пособий, пенсий, стипендий, очень важен. Правильность и точность экономических расчетов, аналитика имеющихся ресурсов и эффективность их использования — это то, из чего складывается благосостояние предприятия, организации, их жизнедеятельность. Елена Николаевна подчеркнула, что профессионалами не рождаются — ими становятся. Избравшие профессию экономиста должны обладать такими незаурядными личными качествами, как добросовестность, скрупулезность, усидчивость, умение мыслить на перспективу, а чтобы видеть за сухими цифрами возможности для развития, эти люди должны любить дело, которому посвятили свою жизнь. Именно эти качества и присущи подавляющему большинству экономистов предприятий и организаций нашего района: и тем, кто имеет большой опыт работы, и тем, кто делает в профессии первые шаги.

Говоря слова поздравления, Елена Булатовская пожелала всем экономистам района крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы, а еще чтобы у каждого, несмотря на напряженный трудовой ритм, оставалось время для отдыха, общения с семьей — того, что дает новый импульс для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.

Ольга ЧУЧВАЛ

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