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Последствия непогоды: более 500 населенных пунктов все еще обесточены
02.07.2019 08:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за дождей, гроз и сильного ветра — порывами до 29 метров в секунду, пострадал 51 населенный пункт в пяти областях Беларуси. Об этом
В
Зафиксированы 446 случаев падения деревьев. Упавшие деревья повредили 25 автомобилей, в одном случае падение дерева стало причиной задержки движения поезда в Гомельском районе на 1 час 16 минут.
В МЧС отметили, что несмотря на масштабы разрушений, пострадавших нет.
По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1216 населенных пунктов. По состоянию на 06.00 2 июля без электроснабжения остаются 516 населенных пунктов. Отключения устраняются 197 аварийными бригадами.
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Из-за дождей, гроз и сильного ветра - порывами до 29 метров в секунду, пострадал 51 населенный пункт в пяти областях Беларуси.
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