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В память о событиях и участниках Великой Отечественной войны

02.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии приняли участие краеведы, преподаватели учебных заведений, члены клуба «Наследие» территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района.

Заместитель директора Галина Слесаренко в своем выступлении подчеркнула значимость этой даты для Борисовского региона: 1 июля 1944 года в ходе Минской наступательной операции войска Красной Армии освободили Борисов.

Библиотекарь-краевед детского отдела библиотеки Алла Смирнова рассказала об истории Холокоста и восприятии военных событий юными борисовчанами.

Сотрудник краеведческого центра библиотеки Людмила Тиханович акцентировала внимание на малоизвестных страницах, посвящённых борьбе партизанских формирований с агентами разведшколы «Сатурн» и «Высшей немецкой школы для русских офицеров», которые размещались в Борисове.

Археограф краеведческого центра библиотеки Александр Балябин сообщил о том, как освобождение Борисова и региона представлено в недавно обнародованных документах советских воинских формирований и соединений.

Заведующая отделом маркетинга библиотеки Людмила Конашевская рассказала на личном примере, как общедоступные базы данных «Память народа», «Подвиг народа», «Мемориал» и другие электронные ресурсы помогают в поиске сведений о родственниках – участниках войны.

Экскурсовод Наталья Колодяжная поделилась мнением относительно взгляда на события войны разными поколениями экскурсантов, начиная с 70-х годов прошлого века и до нашего времени. В заключение она выразила благодарность сотрудникам библиотеки за большую работу, которая ведется для сохранения памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

 
 
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В Борисовской центральной районной библиотеке им. И. Х. Колодеева состоялся круглый стол «Мы этой памяти верны…», посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси.
 
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