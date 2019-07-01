Погода на день 2 июля: желтый уровень опасности

Источник материала: Единство

В некоторых районах Минской, Могилевской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей сегодня пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы.

Ветер прогнозируется западный, юго-западный, в отдельных районах - сильный порывистый. Максимальная температура воздуха составит от 20 до 26 градусов выше нуля.

Из-за гроз на сегодня был объявлен желтый уровень опасности. Рекомендуется соблюдать осторожность.

Прогноз погоды по городам Беларуси:

В Минске ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха окружающей среды во второй половине дня составит от 22 до 24 градусов выше нуля. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Витебске будет переменная облачность. В отдельных местах областного центра пройдет кратковременный дождь с грозой. Столбик термометра поднимется до 21-23 градусов тепла. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы будут достигать 14 м/с.

В Бресте существенных осадков не прогнозируется. Ожидается переменная облачность. Воздух в дневное время прогреется до +23…+25 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с. Возможно шквалистое усиление ветра до 14 м/с.

В Гомеле температура воздуха окружающей среды составит от 24 до 26 градусов выше нуля. Ветер будет западный с порывами до 14 м/с. Существенных осадков сегодня не прогнозируется.

В Гродно переменная облачность. Без существенных осадков. Во второй половине дня воздух прогреется до 21-23 градусов выше нуля. Ветер западный, 4-9 м/с. Порывы будут достигать 14 м/с.

В Могилеве существенных осадков сегодня не ожидается. Ветер западный, умеренный. Возможно шквалистое усиление ветра до 14 м/с. Температура воздуха окружающей среды днем составит от +22 до +24 градусов. Будет переменная облачность.

В Бобруйске во второй половине дня возможен дождь. Также ожидается гроза. В дневное время столбик термометра достигнет 23-25 градусов выше нуля. Ветер западный, порывистый, местами – сильный порывистый.

В Пинске существенных осадков не ожидается. Температура воздуха во второй половине дня составит от +24 до +26 градусов. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с.