Румас возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" вместе с супругой возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные церемонии возложения цветов в предпраздничные дни проходят по всей стране. К акции может присоединиться любой белорус.

Активное участие в акции принимают молодежь, депутаты, представители общественных объединений, Федерация профсоюзов Беларуси, именитые спортсмены. В частности, вчера председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, председатели постоянных комиссий парламента посетили мемориальный комплекс "Масюковщина".

Площадь Победы - одна из самых величественных и торжественных площадей Минска. Именно сюда приходят минчане и гости белорусской столицы, ветераны и молодежь, чтобы почтить минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны. Монумент Победы - памятник мужеству и самоотверженности всех воинов и партизан, отстоявших в боях свободу и независимость. Элементы монумента повествуют об этапах истории войны.

Венчает обелиск трехметровый орден Победы, выполненный из бронзы и многоцветной смальты, у основания - меч Победы. Главным скульптурным украшением монумента являются четыре горельефа: "Слава павшим героям", "9 мая 1945 года", "Партизаны Беларуси", "Советская армия в годы Великой Отечественной войны". Вокруг на постаментах лежат четыре бронзовых венка как символ того, что белорусскую землю освобождали четыре фронта. Под 12 гранитными плитами, украшенными золотыми звездами, в капсулах хранится земля из городов-героев бывшего СССР.

У подножия памятника горит Вечный огонь. Его зажег 3 июля 1961 года почетный гражданин Минска, Герой Советского Союза генерал-майор Алексей Бурдейный. В честь 40-летия Победы 8 мая 1985 года в подземном переходе под площадью Победы открыт мемориальный зал.-0-