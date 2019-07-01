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Главный пляж в Браславе пока закрыт. Приводить его в порядок к «Дожинкам» решили именно летом
02.07.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителей и гостей Браслава просят временно не ходить на городской пляж на озере Дривяты. Здесь сейчас идут строительные работы к областным «Дажынкам». Купальный сезон на пляже откроется предположительно в первой половине июля,
К областным «Дажынкам» на пляже
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