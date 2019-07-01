Главный пляж в Браславе пока закрыт. Приводить его в порядок к «Дожинкам» решили именно летом

Источник материала: Tut.by

Жителей и гостей Браслава просят временно не ходить на городской пляж на озере Дривяты. Здесь сейчас идут строительные работы к областным «Дажынкам». Купальный сезон на пляже откроется предположительно в первой половине июля, сообщает «Браслаўская звязда».





К областным «Дажынкам» на пляже должны появиться пирс, скейт-парк, детские и спортивные площадки. Обещают также зону «зыбучих песков», плавающий фонтан и плавающий же… пляж. Здесь оборудуют парковки, освещение, поставят беседки, велопарковку.

На все про все нужно 2,4 миллиона рублей.