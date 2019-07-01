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Сорванные крыши, поваленные деревья. Что натворил штормовой ветер в Могилевской области
02.07.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
От штормового ветра в Могилевской области 1 июля пострадали 4 населенных пункта,
Из-за ветра пострадали населенные пункты в Дрибинском и Славгородском районах. Повреждены кровли 9 сельскохозяйственных объектов, 12 жилых домов. Материальный ущерб устанавливается.
Подразделения МЧС совершили 43 выездов на уборку упавших деревьев. Повреждено 5 легковых автомобилей.
Последствиями штормового ветра в Могилеве поделились читатели паблика «Могилев Live».
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В Могилеве стихия тоже разгулялась.
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