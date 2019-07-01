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Сорванные крыши, поваленные деревья. Что натворил штормовой ветер в Могилевской области

02.07.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

От штормового ветра в Могилевской области 1 июля пострадали 4 населенных пункта, сообщили в МЧС. Порывы ветра достигали 21 м/с. Стихия срывала крыши, валила деревья.


Поваленное дерево в микрорайоне 30 лет Победы в Могилеве. Фото: Николай Толкачёв, vk.com/ilovemogilev

Из-за ветра пострадали населенные пункты в Дрибинском и Славгородском районах. Повреждены кровли 9 сельскохозяйственных объектов, 12 жилых домов. Материальный ущерб устанавливается.

Подразделения МЧС совершили 43 выездов на уборку упавших деревьев. Повреждено 5 легковых автомобилей.

Последствиями штормового ветра в Могилеве поделились читатели паблика «Могилев Live».


Фото: Сергей Шевчук, vk.com/ilovemogilev

Ветром выбило оконную раму на бульваре Непокоренных в Могилеве. Фото: Виктория Слепцова, vk.com/ilovemogilev

Поваленное ветром дерево в микрорайоне Спутник. Фото: Екатерина Таланкова, vk.com/ilovemogilev
 
Теги: Могилев
 
 
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