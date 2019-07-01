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Скидки в июле: где и сколько

02.07.2019 11:28 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома сообщает, что в июле скидки и распродажи ожидают минчан в крупных универмагах и небольших магазинах. Отдельные акции торговые сети предлагают для держателей дисконтных карт.

«ЦУМ Минск» предложит скидки 18, 20, 25 июля – 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары; 4, 11, 13, 27 июля – до 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт действует акция - каждый понедельник июля – 20 % («В ЦУМ без очередей»).

Минский «ГУМ» приглашает 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 июля приобрести с 25%  скидкой непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»), а каждый четверг июля действует акция - 27 % на непродовольственные товары; с 8 по 21 июля – до 40 % на отдельные группы товаров (Акция «Жаркие скидки июля»). Для держателей дисконтных карт: 5, 12, 19, 26 июля – скидка составит 27 % в секциях непродовольственных товаров.

Универмаг Беларусь» предложит скидки 9, 16, 23 июля , скидка 25%  будет действовать на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары; 2-3 июля – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Незалежныя знiжкi»);

а 29, 30, 31 июля – будет действовать скидка 30% на непродовольственные товары, 28% на детскую одежду и обувь, 5% на продовольственные товары (Акция «День торговли»). Для держателей дисконтных карт: 4-7, 10-14, 17-21, 24-28 июля – 28 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары. 

«Торговый дом «На Немиге» предлагает 1, 2, 3, 4 июля скидку в 30 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары; 5, 6, 7 июля – 28% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары; с 9 июля - каждый вторник, среду, субботу – 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт с 9 июля - каждый четверг и пятницу июля – 30 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары. 

«Кирмаш» предлагает скидки каждую среду, пятницу и субботу июля – 25% на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник июля – 28% на непродовольственные товары.

Магазины Торгового центра «Столица» 20, 21 июля предложат скидки до 50%.  «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4) предлагает весь июль скидки от 20 до 45 % на отдельные группы товаров. 

«Свiтанак» (пр-т Независимости, 58-7А, пл. Независимости, 3-2, ул. Есенина, 76, ул. Налибокская, 1, ул. Руссиянова, 7/1, ул. Московская, 7, пр-т Газеты «Звязда», 16, ул. Притыцкого, 29, пр-т Дзержинского, 104А, пр-т Жукова, 44) 20, 21 июля – 10 % на весь ассортимент товаров; 22 июля – 17 % на весь ассортимент товаров (Акция «Твой лучший понедельник»); 30 июля – 25 % на весь ассортимент товаров (Акция «Солнечный удар по ценам!»). 

 
Теги: Минск
 
 
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Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома сообщает, что в июле скидки и распродажи ожидают минчан в крупных универмагах и небольших магазинах....
 
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