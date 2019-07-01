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Студент узнал, что состоит в БРСМ - и хочет вернуть взносы, которые, оказывается, снимали из стипендии

02.07.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роман — выпускник БГПУ, а еще, оказалось, член БРСМ. О последнем факте он долго не знал и, как уверяет, никогда не связывал себя членским билетом и другими обязательствами с этой общественной организацией. На протяжении последних трех недель Роман ходил по разным кабинетам и адресам, чтобы получить ответ на два вопроса: как он оказался в рядах БРСМ и каким образом вернуть членские взносы, которые без его ведома вычитали из стипендии?


Фото используется в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

«Я скептически отношусь ко всем околополитическим молодежным организациям»

В этом году Роман окончил факультет физического воспитания БГПУ, куда он поступил после училища олимпийского резерва. Еще месяц — и он отправится преподавать спортивные дисциплины детям. Но прежде чем покинуть родной педуниверситет, Роман хотел бы все-таки выяснить: как получилось, что без его ведома он стал членом молодежной организации?

О своей принадлежности к БРСМ студент узнал случайно еще в прошлом учебном году.

— Ситуация получилась довольно нелепой. У нас проходили соревнования по плаванию. За победу в них дают надбавку — 30 рублей, — рассказывает Роман. — Так как университет не может выдавать эти деньги наличными, он начисляет их на карточку. Мы снимаем эту сумму и передаем «платникам», если они победили.

В мае 2018-го Роману как раз начислили такую надбавку, которую он должен был отдать однокурснику. Раньше он никогда не проверял, сколько денег ему приходило на карту. Но в тот раз решил уточнить.

— Я никогда не тратил стипендию полностью, поэтому не обращал внимания, сколько именно денег мне начисляли. А тут были соревнования, мне сказали, что доплата будет 30 рублей. Проверил баланс — и по моим подсчетам вышло, что отдать я должен 27 рублей.

Чтобы выяснить, где затерялись три рубля, Роман решил взять выписку с лицевого счета. И обнаружил в ней строку, увидеть которую совсем не ожидал: взнос БРСМ, а напротив — те самые три рубля.


Фото предоставлено читателем

— Я очень удивился, потому что никогда в БРСМ не вступал — ни в школе, ни в училище, ни в университете. Мне не раз предлагали, но я отказывался. В училище с меня никаких денег не снимали, после поступления в вуз я заполнял анкету и указывал, что в БРСМ не состою. Даже маме звонил, уточнял, не подписывала ли она вместо меня какие-нибудь заявления в школе. Сказала, что нет.

После этого, рассказывает Роман, он пошел в деканат своего факультета. Там его отправили в первичную организацию БРСМ в университете.

— Мне сказали: информацию о том, что я состою в организации, им передал БРСМ Партизанского района города Минска. Отправили искать концы туда. Хотя в Партизанском районе я только прописан и никогда не ходил в этом районе в школу. Не знаю, откуда у них мои данные.


Фото используется в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Тогда, год назад, в Партизанский районный комитет БРСМ Минска Роман не дошел и практически забыл о новом факте в своей биографии.

— Но недавно почитал вашу статью про учеников гимназии — и понял, что не у одного меня такая проблема. Почему бы не решить ее раз и навсегда? Тем более, я очень скептически отношусь ко всем околополитическим молодежным организациям.

В мае 2019 года TUT.BY рассказывал об учениках одной из минских гимназий. Они обнаружили себя в списке членов БРСМ, которые исправно платят членские взносы, хотя никогда не вступали в эту молодежную организацию. В районном комитете БРСМ тогда пояснили, что такой случай действительно был, назвав его «провокаций, направленной на подрыв авторитета молодежной организации».

Роман решил вернуть взносы, которые он почему-то платил на протяжении нескольких лет.


Фото используется в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

«Списки на вступление формировали прошлые секретари, которые уже в университете не учатся»

Взнос в БРСМ составляет три рубля, его платят один раз в полгода. Если членом организации Роман стал после поступления в вуз, за три года на сокращенной форме обучения он, скорее всего, заплатил 18 рублей. Вернее, их просто вычли из его стипендии.

Сначала Роман направился в Партизанский районный комитет БРСМ. Там ему посоветовали все-таки обратиться в вуз, поскольку списки членов БРСМ формируются не из тех, кто прописан, а из тех, кто учится на территории района.

В БГПУ, по словам Романа, ему пояснили, что он является членом БРСМ с 2016 года, то есть с момента поступления в университет.

— Но найти заявление, которое я должен написать при вступлении, там не смогли. А люди, которые формировали списки на вступления в 2016-м, мол, в университете уже не учатся — так мне ответили.

В центральном комитете БРСМ, куда мы обратились за комментарием, предложили съездить в вуз вместе с лидером организации, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации на месте — мол, подобная ситуация требует детального разбирательства. Однако пока этого сделать нам не удалось из-за плотного графика первого секретаря ЦК БРСМ.


Фото используется в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Как студент может узнать, состоит ли он в БРСМ (если вдруг забыл)?

— Заявление о приеме в ряды БРСМ хранится в районном комитете по территориальному принципу, — пояснили TUT.BY в пресс-службе союза. — Таким образом, если молодого человека принимали в организацию в школе, колледже, лицее, вузе, то его заявление хранится в районном комитете, к которому относится это учреждение образования. Если первичная организация вуза наделена правами районного комитета (РК), и молодой человек вступал в ней, значит заявление и хранится в данной первичной организации с правами РК. В каждой первичной организации в обязательном порядке ведется книга учета членов БРСМ. В настоящее время идет заполнение электронной базы.

— Если на каком-то этапе вдруг произошла ошибка, как вернуть членские взносы, который высчитывались из стипендии?

— Чтобы удерживать деньги по безналичному расчету, как в этой ситуации, необходимо личное заявление. Без личного заявления бухгалтерия учебного заведения не имеет права удерживать никакие денежные средства.

— Как можно выйти из организации, если взгляды и убеждения молодого человека изменились?

— В соответствии с Уставом, выйти из организации можно через заявление в первичную организацию или районный комитет. Стать частью нашей команды можно ровно так же — через подачу заявления. И поверьте, ребят, у которых изменились взгляды в отношении Союза молодежи в пользу организации, значительно больше!

Пока Роман подал заявление на выход из организации. Вернуть деньги за членские взносы ему не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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На протяжении последних трех недель Роман ходил по разным кабинетам и адресам, чтобы получить ответ на два вопроса: как он оказался в рядах БРСМ и каким образом...
 
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