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В Гомеле крыша дома от ветра рухнула во двор, где только что играли дети
02.07.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле во время непогоды, которая
Напомним, 1 июля на Гомельщину обрушился ураган. Сильный ветер порывами до 30 м/с ломал деревья, как спички, а те, что потолще, выдирал из земли с корнем.
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В Гомеле во время непогоды, которая разбушевалась вечером 1 июля, ветром с одной из новостроек сорвало крышу и она полетела во двор, где еще за несколько секунд до...
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