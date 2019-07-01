В Гомеле крыша дома от ветра рухнула во двор, где только что играли дети

Источник материала: Tut.by

В Гомеле во время непогоды, которая разбушевалась вечером 1 июля , ветром с одной из пятиэтажек по улице Белого сорвало крышу — и она полетела во двор, где еще за несколько секунд до этого были дети. Видео инцидента снял житель этого же дома из окна своей квартиры.

Напомним, 1 июля на Гомельщину обрушился ураган. Сильный ветер порывами до 30 м/с ломал деревья, как спички, а те, что потолще, выдирал из земли с корнем.

По данным Гомельэнерго, 1 июля было прекращено электроснабжение 808 населенных пунктов. Полностью были обесточены Лельчицы, Ельск, Наровля, Хойники, Брагин, Лоев.

По информации МЧС, в результате прохождения грозового фронта на территории Гомельской области зафиксировано 318 случаев падения деревьев, в том числе на жилые дома — 37, на дороги — 152, на автомобили — 23 случая. В Гомельском районе упавшие деревья завалили железнодорожные пути, на час парализовав движение.