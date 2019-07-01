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Один из выходов со станции метро «Московская» частично закроют из-за ремонта
02.07.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске частично закроют один выход со станции метро «Московская». Об этом
С 4 по 31 июля будут ремонтировать парапет и облицовывать стены на одном из выходов станции метро «Московская».
Выход, который отмечен красным на карте, наполовину закроют.
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В Минске частично закроют один выход из станции метро «Московская»
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