Один из выходов со станции метро «Московская» частично закроют из-за ремонта

Источник материала: Tut.by

В Минске частично закроют один выход со станции метро «Московская». Об этом сообщает сайт Минского метрополитена.



Изображение с сайта Минского митрополитена

С 4 по 31 июля будут ремонтировать парапет и облицовывать стены на одном из выходов станции метро «Московская».

Выход, который отмечен красным на карте, наполовину закроют.