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Один из выходов со станции метро «Московская» частично закроют из-за ремонта

02.07.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске частично закроют один выход со станции метро «Московская». Об этом сообщает сайт Минского метрополитена.


Изображение с сайта Минского митрополитена

С 4 по 31 июля будут ремонтировать парапет и облицовывать стены на одном из выходов станции метро «Московская».

Выход, который отмечен красным на карте, наполовину закроют.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске частично закроют один выход из станции метро «Московская»
 
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