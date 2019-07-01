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До +23°С ожидается в Беларуси 3 июля

02.07.2019 11:40 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность, порывистый ветер и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Преимущественно по северной половине республики пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, максимальная днем - плюс 16-21, по югу до 23 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность, порывистый ветер и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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