СТОЛИНЩИНА СЕГОДНЯ

Источник материала: Навiны Палесся





Сельское хозяйство

В последнее время аграриям района уделено повышенное внимание, ведь во многом от их хорошей работы зависит благосостояние села и продовольственная безопасность страны в целом.

Столинский район – аграрный. За последние два года был сделан огромный шаг вперёд прежде всего в животноводстве. Столинщина второй год подряд находится в лидерах по производству молока. За первый квартал этого года наш район по валу молока четвёртый в области и девятый в республике!

Неудивительно, что за последние годы в районе были построены и реконструированы десятки силосно-сенажных траншей, молочнотоварные фермы. Последняя крупная стройка – молочнотоварная ферма «Дубенец» КСУП «Бережное».

А в эти дни в КСУП «Видиборский» в будущее смотрят с оптимизмом – ведь в скором времени в строй будет введена новая молочнотоварная ферма «Осовцы» на 765 голов.

От старта до завершения строительства – менее года. Первые работы здесь прошли в феврале этого года, а ввод в эксплуатацию намечен на декабрь этого года. Комфортно находиться в новом строении, возводимом силами Столинской ПМК-24, будет не только бурёнкам, но и работникам фермы.

Образование

В 2018-2019 учебном году профильным обучением охвачено 534 учащихся 10-11 классов в 24 учреждениях образования, 131 учащийся 8 классов из 8 учреждений. В 3 учреждениях открыто 5 групп педагогической направленности для 51 учащегося 10-11 классов. Впервые в 4 учреждениях для 31 учащегося 10 классов организованы группы аграрной направленности. Профильные классы профессиональной направленности: в СШ № 2, № 3 г. Столина, Рубельской СШ – педагогические классы, в Большемалешевской, Ремельской, Ольшанских СШ № 1, № 2 – классы аграрной направленности.

В семи учреждениях общего среднего образования реализовывались инновационные проекты. В Столинской гимназии, СШ № 2 г. Столина, Белоушской СШ проекты имели завершение, поданы 7 заявок от учреждений общего среднего образования на включение в приказ Министерства по инновационной и экспериментальной деятельности.

В областной конференции «С наукой в будущее» 4 работы отмечены дипломами: I степени – работа учащейся 11 класса СШ № 2 г. Столина Домнич Анастасии по русской литературе, II степени – учащейся 9 класса Стаховской СШ Веренич Анастасии по биологии, 2 работы отмечены дипломами III степени: учащегося 10 класса СШ № 2 г. Давид-Городка Стахейко Дмитрия по химии и учащейся 10 класса Стружской СШ Шоломицкой Дарьи по русскому языку. Работа Домнич Анастасии по русской литературе принимала участие в республиканском этапе научно-практической конференции и награждена дипломом II степени. Похвальным отзывом на республиканском этапе исследовательских работ научного характера по информатике награжден учащийся 8 класса Теребличского УПК ясли-сад СШ Рудецкий Евгений.

В 22 учреждениях образования организованы межшкольные факультативы по подготовке 315 учащихся к централизованному тестированию. В 4 учреждениях работали ресурсные центры по 8 учебным предметам по подготовке учащихся к олимпиадам, которые посещали 58 учащихся из разных учреждений образования района. По результатам 3 областного этапа республиканской олимпиады учащимися района завоеваны 7 дипломов: 2 диплома II степени и 5 дипломов III степени. В заключительном этапе республиканской олимпиады приняли участие 2 представителя района: учащаяся 9 класса Ольшанской СШ № 1 Гром Диана (белорусский язык и литература) и учащийся 11 класса Оздамичской СШ Фларьянович Павел (физика). Павел отмечен дипломом II степени и был включен в состав кандидатов республиканской команды по подготовке к Международной олимпиаде по физике.

С января по июль 2019 года на высшую квалификационную категорию сдали экзамен 138 педагогов. Учитель начальных классов Рубельской СШ Котко Ольга успешно сдала квалификационный экзамен на категорию учитель-методист.

В 7 учреждениях общего среднего образования организована работа бизнес-компаний, на базе 4 – работа ресурсных центров. С 2018-2019 учебного года во всех учреждениях общего среднего образования реализовывался межведомственный проект «Школа – территория здоровья».

В апреле 2019 года создан подростковый парламент для учащихся школ г. Столина (21 учащийся) и молодежный парламент при Столинском районном Совете депутатов (31 член, из которых 11 учащихся и 9 учителей).

Прокуратурой Столинского района…

… в тесном взаимодействии с правоохранительными и государственными органами в 2018-2019 гг. осуществлён комплекс мероприятий, направленных на укрепление законности и правопорядка. Проведённая работа позволила улучшить правовую защищённость граждан. Если за первое полугодие 2018 года на территории района было зафиксировано 247 преступлений, то за аналогичный период 2019 года – 216 (на 13 процентов меньше).

Районный отдел внутренних дел

10 декабря 2018 года начала свою деятельность патрульно-постовая служба Столинского РОВД. По итогам пяти месяцев работы 2019 года молодая служба заняла первое место в области.

ОГАИ Столинского РОВД – лучший в области по выявлению нарушений правил дорожного движения мотоциклистами среди отделов аналогичной категории.

Районный военный комиссариат

Недавние мобилизационные учения показали высокий уровень мобилизационной готовности и взаимодействия государственных органов в вопросах мобилизационной готовности. По итогам этих учений военный комиссариат Столинского района – в числе лучших в области.

По итогам весеннего призыва значительно уменьшилось количество уклонистов и граждан, нарушающих правила воинского учёта (не прибывших в военный комиссариат по повестке).

Районное потребительское общество…

…по итогам работы за 2018 год заняло первое место в области за лучшую организацию общей деятельности.

Выполнено девять из девяти прогнозных показателей развития отраслей деятельности.

Открыты новые торговые объекты: «Родны кут» по ул. Ульянова в Столине; «Мясная лавка» по ул. Брестской в Столине. Завершён капитальный ремонт с технической модернизацией магазина № 37 в д. Хотомель, магазина № 43 в д. Большие Орлы, магазина № 20 в д. Семигостичи, магазина № 12 в д. Высокое, закусочной «Ивушка» в аг. Рубель.

Установлены газовые кондитерские печи в кафе «Колосок» в аг. Ольшаны и кондитерский цех № 2 в Столине. Модернизирована система горячего водоснабжения убойного цеха за счет внедрения гелеоводонагревательной установки (нагрев воды солнечной энергией). Все электрические плиты предприятий общественного питания заменены на индукционные.

Обновился транспортный парк: приобретены два специальных автомобиля для перевозки хлебобулочных изделий.

Столинская ЦРБ

Основные задачи здравоохранения Республики Беларусь в целом и нашего района на сегодня – улучшение доступности и качества медицинской помощи населению; завершение перевода медицинских учреждений района на работу врача общей практики; дальнейшее проведение информатизации отрасли; развитие скрининговых мероприятий для раннего выявления онкологических заболеваний; профилактическая направленность, всеобщая диспансеризация населения; внедрение и развитие инновационных малоинвазивных методов в хирургии. Данные задачи осуществляются для поддержки и сохранения здоровья человека.

С начала 2019 года приобретено медицинское оборудование для клинико-диагностической лаборатории Столинской ЦРБ – гемокоагулометр, в Давид-Городокскую больницу – гематологический анализатор-автомат, для реанимационно-анестезиологического отделения ЦРБ – монитор.

Во втором полугодии планируется приобретение современного медицинского оборудования, среди них – наркозно-дыхательный аппарат, аппарат ИВЛ, УЗИ-сканер высокого класса; стоматустановка в Речицкую амбулаторию, автомобиль скорой медицинской помощи.

За 6 месяцев этого года произведены ремонты более чем на 20 объектах, находящихся на балансе в больнице. До конца 2019 года планируется подготовить каби-нет под размещение аппарата компьютерной томографии в г. Столине.

В конце июня в центральной районной больнице прошёл профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» с участием врачей-специалистов областного уровня.

Предпринимательство

По состоянию на 1 июня 2019 г. на налоговом учете в районе состоит 1398 субъектов малого предпринимательства, из них 1184 индивидуальных предпринимателя, 214 микро- и малых организаций. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 41 человека. За шесть месяцев 2019 года в Столинском районе зарегистрировано 104 индивидуальных предпринимателя, создано 10 юридических лиц.

Субъекты малого бизнеса района представлены практически во всех сферах организации бизнеса: торговле, деревооб-работке, оказании услуг, производстве товаров и сельскохозяйственной продукции, строительстве и др. Около 70 процентов предпринимателей и 33 процентов коммерческих предприятий района занимаются розничной торговлей.

В текущем периоде 2019 года открыто более 40 новых торговых объектов. Введены в эксплуатацию торговый центр торговой площадью 643,6 кв. м в Столине по ул. Советской (подведомственный ИП Цвирко А. А.); магазин «Хит Экспресс» в Столине (ООО «ЕВРОТОРГ») торговой площадью 293,6 кв. м; магазины на территории рынка ф/х «Бродок» 0,3 км восточнее аг. Ольшаны (более 15 магазинов торговой площадью 1000 кв. м); объект общественного питания «ГРО-кафе» в аг. Ольшаны на 50 посадочных мест (ИП Гром А. И.).

Результатом развития предпринимательской деятельности служит доля налоговых поступлений от малого бизнеса. За пять месяцев 2019 года от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет района поступило 0,4 млн рублей, или 1,8 процента от общих поступлений в бюджет.

В предпринимательском секторе в настоящее время трудится свыше 3 тысяч человек, что составляет порядка 12 процентов от занятых в экономике района. По оперативной информации за январь-май 2019 года трудоустроено на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств 85 человек при доведенном задании на год – 100. На 1 июля 2019 года 10 индивидуальных предпринимателей подали в Столинский райисполком уведомления о начале осуществления деятельности.

Агроэкотуризм

Деятельность в сфере агроэкотуризма на территории района осуществляют 13 субъектов, из них 10 агроусадеб, зарегистрированых физическими лицами, постоянно проживающими в сельской местности и малых городских поселениях района; 3 агроусадьбы созданы крестьянскими фермерскими хозяйствами «Ольшаны», «Бродок» и «Тихий причал».

По итогам работы 2018 года хозяевами усадеб заключено 177 договоров, принято 717 человек на сумму 35,5 тыс. рублей. Экспорт туристических услуг составил порядка 34 тыс. дол. США, темп роста к аналогичному периоду 2017 года составляет 115 процентов. Доведенное задание на 2018 год выполнено на 107 процентов.

Экспорт товаров

За январь-апрель 2019 года предприятия частного бизнеса поставили на экспорт товаров на сумму 3,8 млн USD, что составило 79 % от общего объема экспортируемой продукции предприятиями Столинского района (USD 4,8 млн).

Экспорт услуг предприятий частного бизнеса за январь-апрель 2019 года составил USD 1,7 млн. Доля в общем объеме экспорта услуг Столинского района составляет 99,5 процента (USD 1,7 млн). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет 155,9 процента.

Наиболее крупными экспортерами товаров района являются ООО «Столиндрев» и ф/х «Ольшаны».

Фермерские хозяйства

Возрастает вклад фермерских хозяйств в реальный сектор экономики. По итогам 2018 года фермерскими хозяйствами района произведено валовой продукции на сумму 52 млн руб., или 121 процент к уровню 2017 года. Ежегодно увеличиваются объемы производства овощной продукции. Так, в 2018 году фермерскими хозяйствами выращено овощей открытого и закрытого грунта более 69 тыс. тонн, темп роста составил по сравнению с 2017 годом порядка 104 процентов.

Приятно и почётно, что малый бизнес Столинщины вышел на республиканский уровень. Совет Министров Республики Беларусь определил победителей Национального конкурса ”Предприниматель года“ в 2018 году. Так, по результатам проведения конкурса по итогам деятельности за 2017 год в номинации ”Эффективный бизнес в сфере производства“ отмечено фермерское хозяйство ”Ольшаны“ под руководством Ивана Васильевича Гриба.

Столинский район славится не только тем, что является самым большим в республике, но и тем, что в нём зарегистрировано больше всего фермерских хозяйств. Самыми крупными являются «Бродок», «Ольшаны» и «Опыт-КАА». Но они не останавливаются на достигнутом, а продолжают развиваться.

Прошлой осенью на рынке в Ольшанах началась масштабная стройка. Появились не только торговые ряды, но красивые павильоны для того, чтобы люди могли в любой день недели и в любую погоду неспешно выбирать товар. А его там на любой вкус и кошелёк: от детской одежды до сельскохозяйственной техники. Покупатели в один голос отмечают видимые преимущества. Да и предпринимателям намного удобнее, ведь не приходится всё время доставать и складывать свой товар. В одних магазинах уже полным ходом идёт торговля, другие ещё в процессе строительства, которое ведёт ФХ «Бродок». Его глава Михаил Гриб рассказал, что идея построить новые магазины возникла у него давно. Ждали подходящего момента и решали вопросы с финансами.

Новые магазины – это не только удобство для продавцов и покупателей, но и создание новых рабочих мест. Всего будет работать 40 торговых точек, в каждом по два продавца. Добавить сюда самих предпринимателей. А значит, работу найдут более 100 человек. И это огромный плюс, так как в нашем районе остаётся актуальным вопрос трудоустройства.

Этот же вопрос помогает решить и глава ФХ «Ольшаны» — Иван Гриб. Буквально на глазах выросли стеклянные теплицы, строительство которых планируется завершить уже к концу этого года. К шести гектарам имеющихся в хозяйстве добавятся ещё 10 гектаров, на которых будут выращиваться томаты. Как отметил Иван Васильевич, в этом году овощи реализуются с успехом. В связи с Европейскими играми только в Минск в день уходило по несколько большегрузных машин. Также ольшанские томаты уезжали на российские рынки. Туда же реализуется и другая продукция, выращиванием которой занимается хозяйство: капуста, яблоки, голубика.

Сейчас тут на постоянных местах работает около 100 человек. Ещё столько же рабочих мест появится, когда войдёт в эксплуатацию новая теплица. Фермерское хозяйство заботится и о доставке людей, каждый день отправляя по несколько автобусов.

Культура

Кроме организации мероприятий среди различных слоев населения района творческие коллективы Столинщины участвуют в международных, республиканских и областных фестивалях и конкурсах, в ближайшее время примут участие в республиканском празднике Купалья «Александрыя збірае сяброў», праздновании 1000-летия города Бреста.

В этом году подтвердили свой творческий статус коллективы со званием.

Развиваются творческие связи с городами-побратимами, идёт культурный обмен делегациями, ведётся выставочная деятельность.

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы. Закончен ремонт Семигостичского сельского дома культуры, продолжается ремонт в Лядецком СДК.

Для детских школ искусств выделены средства на приобретение семи пианино, приобретены сценические костюмы для народного ансамбля танца «Рэха».

Ведётся работа по сохранению историко-культурного наследия и увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории района находятся 32 воинских захоронения (20 братских могил, 12 индивидуальных могил) и 39 памятников воинской славы.

За 2014–2019 годы проведен капитальный ремонт на 17 объектах.

В 2019 году капитально отремонтированы памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в д. Колодное, Радчицк и Семигостичи.