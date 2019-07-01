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«Хлеб мне даст силы…»

02.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

«Хлеб мне даст силы…»

«Хлеб мне даст силы…»

«Хлеб мне даст силы…»

Вручить юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» некоторым ветеранам и узникам фашизма выпала честь начальнику штаба Столинского РОВД майору милиции Эдуарду Богатко и старшему инспектору группы кадров Столинского РОВД майору милиции Дмитрию Юнкевичу.
…Скромный домик в Крушине. Тут живёт ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иосифович Шилейко. В прошлом — пулемётчик. Его воспоминания о войне – живые, эмоциональные, яркие. Как будто и не отделяют от них целые десятилетия… Война оставила свой след не только в памяти, но и отразилась на здоровье. Рука у Михаила Иосифовича после осколочного ранения снарядом ноет до сих пор. Ветеран вспоминает:
– Перед боем командир дал мне 200 грамм спирта, но я отказался! Говорю: лучше хлеба кусок мне дай. Хлеб мне даст больше силы…
ххх
Ивану Павловичу Подвительскому из Рухчи — 95. Но возраст не мешает ему держаться в строю. У него своя пасека и свой рецепт здоровья и долголетия: ложка мёда на стакан воды утром и ещё один такой бодрящий стаканчик на ночь. Мёд, кстати, считает панацеей от болезней. Укусы пчёл тоже считает делом полезным:
– Если покусали, значит, для здоровья!
Привезённую юбилейную медаль сначала берёт в руки и рассматривает, а потом «командует»:
– Прицепите её, хлопцы, на пиджак!
Что «хлопцы» и делают.
На выходе бодрый ветеран желает милиционерам:
– Чтобы жили в паре до ста лет и не знали горестей и бед!
Ну, что тут скажешь? Мёд отлично работает!
ххх
Узница Нина Степановна Протосовицкая из Рухчи имеет свой рецепт здоровья – это движение. И хоть близкие её берегут, старается побольше ходить и временами даже поработать:
– Прошу дочку на грядках хоть лук посадить, чтобы был повод выйти в огород…
Пенсионерка любит прогуляться пешком, хотя сил, конечно, с каждым годом меньше и меньше.
И убирается в доме Нина Степановна сама. Тут чистота и порядок.
– Спасибо, что не забыли! – искренне радуется хозяйка дома…
ххх
В Рухче живёт ещё одна узница – Мария Николаевна Шоломицкая 1932 года рождения. Самочувствие у женщины не очень хорошее, но кое-какими воспоминаниями с нами поделилась.
Например, как сегодня, она помнит день, когда в Германии развернули чёрные флаги. Что это означало? Что главный фашистский лидер – Гитлер – умер.
Марию Николаевну односельчане знают хорошо. Она много лет проработала поваром в школьной столовой. Её вкусные суп и пончики уже взрослые дяди и тёти вспоминают до сих пор…
ххх
Ещё одна точка нашего маршрута – аг. Федоры и «свой» ветеран, который отдал службе в милиции всю свою послевоенную жизнь – Василий Захарович Ключенко. Застали мы его в грустном расположении духа: здоровье подводит. Но, разговорившись с милиционерами, начинает шутить. Жалуется на память, но родственники хором заключают, что память у ветерана ещё ого-го. Скромничает.
ххх
В каждом доме нас встречали радушно и были готовы делиться воспоминаниями. У каждого своя война. У каждого свой хлеб. Просто кто-то ел его в окопе, кто-то — в концлагере, кто-то без него умирал…
Лилия ГУЩА
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