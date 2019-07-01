ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победа пахнет… жасмином

02.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Победа пахнет… жасмином

ИТОГИ КОНКУРСА «ОБОЖЖЁННЫЕ ВОЙНОЙ»
Вот и завершился ещё один конкурс «НП» под названием, которое говорит само за себя, – «Обожжённые войной».
В конкурсе приняли участие 17 творческих личностей, которые действительно творили, вкладывали в свои работы душу, делились ценными воспоминаниями о войне. И выбирать лучшие из этих работ редакционной коллегии было невероятно сложно! Тем не менее, тройка лидеров (практически единодушно!) определена. Мы решили не делать градации на первое, второе и третье места, так как конкурсные работы практически равноценны по «силе пера» и силе произведённого впечатления на нас, тоже творческих людей, которые живут эмоциями.
Нас впечатлила и в буквальном смысле тронула до слёз история «Когда цветёт жасмин» Натальи КОЖАНОВСКОЙ – учащейся седьмого класса Хорской СШ.
Не смог никого оставить равнодушным «Самотны кіцель” Максима ШПАКОВСКОГО – ученика 11 класса СШ № 3 г. Столина, который поделился трогательной историей о своём дедушке, китель которого семья бережно хранит.
Лучшая поэтическая работа – стихотворение Юлии ГРОМ из д. Семигостичи под названием «Мой ліст табе” – письмо человека, который знает, что обречён…
Подарки ждут победителей в редакции с 5 июля (телефон 2 02 35).
Конкурс окончен. Победители определены. Но тема войны – бесконечная тема. Письмам, посвящённым ей, всегда найдётся место на страницах нашей газеты. Вдохновения вам и хорошего настроения!
Лилия ГУЩА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ИТОГИ КОНКУРСА «ОБОЖЖЁННЫЕ ВОЙНОЙ» Вот и завершился ещё один конкурс «НП» под названием, которое говорит само за себя, – «Обожжённые
 
Новости дня
Новости общества
 
Как символ независимости и единства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика