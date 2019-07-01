Победа пахнет… жасмином

Источник материала: Навiны Палесся





ИТОГИ КОНКУРСА «ОБОЖЖЁННЫЕ ВОЙНОЙ»

Вот и завершился ещё один конкурс «НП» под названием, которое говорит само за себя, – «Обожжённые войной».

В конкурсе приняли участие 17 творческих личностей, которые действительно творили, вкладывали в свои работы душу, делились ценными воспоминаниями о войне. И выбирать лучшие из этих работ редакционной коллегии было невероятно сложно! Тем не менее, тройка лидеров (практически единодушно!) определена. Мы решили не делать градации на первое, второе и третье места, так как конкурсные работы практически равноценны по «силе пера» и силе произведённого впечатления на нас, тоже творческих людей, которые живут эмоциями.

Нас впечатлила и в буквальном смысле тронула до слёз история «Когда цветёт жасмин» Натальи КОЖАНОВСКОЙ – учащейся седьмого класса Хорской СШ.

Не смог никого оставить равнодушным «Самотны кіцель” Максима ШПАКОВСКОГО – ученика 11 класса СШ № 3 г. Столина, который поделился трогательной историей о своём дедушке, китель которого семья бережно хранит.

Лучшая поэтическая работа – стихотворение Юлии ГРОМ из д. Семигостичи под названием «Мой ліст табе” – письмо человека, который знает, что обречён…

Подарки ждут победителей в редакции с 5 июля (телефон 2 02 35).

Конкурс окончен. Победители определены. Но тема войны – бесконечная тема. Письмам, посвящённым ей, всегда найдётся место на страницах нашей газеты. Вдохновения вам и хорошего настроения!

Лилия ГУЩА