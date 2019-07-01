Как символ независимости и единства

Источник материала: Навiны Палесся





Представители отдела идеологический работы и по делам молодежи райисполкома и районного комитета ОО “БРСМ” посетили родильное отделение Столинской ЦРБ в рамках республиканского молодежного проекта «Беларусь – крынiца натхнення».

Они поздравили новоиспеченных мам с рождением маленьких жителей нашего района. Накануне Дня Независимости Республики Беларусь и Дня молодежи родились три малыша.

У Светланы Никончик из г. Столина родился мальчик. Это уже третий ребенок в семье. У жительницы г. Столина Веры Пархомовой появился на свет второй ребенок – девочка. Первенец (мальчик) у Инны Литвинко из д. Маньковичи.

С пожеланиями крепкого здоровья и благополучия гости вручили молодым мамам распашонки с народной вышивкой, цветы и памятные подарки.

Активисты БРСМ напомнили, что тематическая акция «Подари новорожденному вышиванку!» проходит накануне молодежного праздника “День вышиванки”, который в стране отмечается второго июля. И это очень символично: новорожденные граждане страны получают свою первую одежду с белорусским орнаментом как особенный оберег и свидетельство их принадлежности к нашей нации.

Пусть эта встреча станет напоминанием виновникам торжества о значимости национального праздника и символов нашей независимости и единства.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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