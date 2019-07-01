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Как символ независимости и единства

02.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Как символ независимости и единства

Представители отдела идеологический работы и по делам молодежи райисполкома и районного комитета ОО “БРСМ” посетили родильное отделение Столинской ЦРБ в рамках республиканского молодежного проекта «Беларусь – крынiца натхнення».
Они поздравили новоиспеченных мам с рождением маленьких жителей нашего района. Накануне Дня Независимости Республики Беларусь и Дня молодежи родились три малыша.
У Светланы Никончик из г. Столина родился мальчик. Это уже третий ребенок в семье. У жительницы г. Столина Веры Пархомовой появился на свет второй ребенок – девочка. Первенец (мальчик) у Инны Литвинко из д. Маньковичи.
С пожеланиями крепкого здоровья и благополучия гости вручили молодым мамам распашонки с народной вышивкой, цветы и памятные подарки.
Активисты БРСМ напомнили, что тематическая акция «Подари новорожденному вышиванку!» проходит накануне молодежного праздника “День вышиванки”, который в стране отмечается второго июля. И это очень символично: новорожденные граждане страны получают свою первую одежду с белорусским орнаментом как особенный оберег и свидетельство их принадлежности к нашей нации.
Пусть эта встреча станет напоминанием виновникам торжества о значимости национального праздника и символов нашей независимости и единства.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
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Представители отдела идеологический работы и по делам молодежи райисполкома и районного комитета ОО “БРСМ” посетили родильное отделение Столинской ЦРБ в
 
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