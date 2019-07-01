ПРОГРАММА празднования Дня Независимости Республики Беларусь и Дня города Столина 3 июля 2019 года «Беларусь – адзіная краіна!»

10.40 – возложение цветов представителями трудовых коллективов к памятному знаку «Освобождение» (пушка).
10.45 – возложение цветов к памятному знаку в честь 65-й годовщины освобождения города Столина от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (напротив «Беларусбанка»).
10.45 – 11.00 – праздничное шествие по улице Советской до площади Ленина.
В рамках праздничного шествия пройдёт парад «Пад сцягам у вышыванках», объединяющий талантливую молодежь района, участников творческих и фольклорных коллективов, представителей различных профессий в вышитых сорочках.
11.00 – 12.00 – театрализованный митинг «Слаўся, зямлі нашай светлае імя!»
В ходе митинга:
– возложение цветов к братской могиле погибших в годы Великой Отечественной войны;
– показ тематически оформленных машин, демонстрирующих эпизоды Великой Отечественной войны на территории Беларуси;
– демонстрация новых образцов техники и «ретро-техники»;
– презентация продукции предприятий города на движущихся декорированных машинах.
Культурно-развлекательная программа в городском парке
«Россып талентаў табе, Беларусь!».
Площадка у входа в парк
12.00-13.00 – концерт коллективов города Столина «Беларусь мая сінявокая».
13.00-14.00 – литературная площадка «Песня роднай Беларусі».
14.00-16.00 – праздник колокольного звона.
Концерт духового оркестра и вокальной группы «Единство» Пинского погранотряда.
Центральная эстрада
12.00-15.00 – праздничный концерт ведущих коллективов учреждений культуры Столинского района «Табе, Беларусь, прысвячаем мы песні і мары свае!»
На протяжении всей культурно-развлекательной программы в парке будут работать многочисленные выставки народных промыслов и творческих работ, услуг, литературная площадка, пройдут спортивные мероприятия.
Вечерняя культурно- развлекательная программа
«В разноцветных красках лета ты сверкай, любимый город!»
Центральная эстрада
20.30-21.30 – концерт «Дзень Незалежнасці краіны святкуем разам!» с участием эстрадных исполнителей города Столина и вокальной группы «В.О.Я.Ж.» г. Скопина (Россия).
21.30-22.55 – концерт белорусской певицы Влады и обладателя Гран-при фестиваля «Славянский базар-2016» Алексея Гросса (Минск).
22.55 – 23.00 – общереспубликанская акция «Споём гимн вместе!»
23. 00 – праздничный фейерверк.
23.10 – 01.00 – танцевально-развлекательная программа.
Движение транспорта с 9.00 до 16.00 часов будет осуществляться по улице Дзержинского.