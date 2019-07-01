ПРОГРАММА празднования Дня Независимости Республики Беларусь и Дня города Столина 3 июля 2019 года «Беларусь – адзіная краіна!»

Источник материала: Навiны Палесся





10.40 – возложение цветов представителями трудовых коллективов к памятному знаку «Освобождение» (пушка).

10.45 – возложение цветов к памятному знаку в честь 65-й годовщины освобождения города Столина от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (напротив «Беларусбанка»).

10.45 – 11.00 – праздничное шествие по улице Советской до площади Ленина.

В рамках праздничного шествия пройдёт парад «Пад сцягам у вышыванках», объединяющий талантливую молодежь района, участников творческих и фольклорных коллективов, представителей различных профессий в вышитых сорочках.

11.00 – 12.00 – театрализованный митинг «Слаўся, зямлі нашай светлае імя!»

В ходе митинга:

– возложение цветов к братской могиле погибших в годы Великой Отечественной войны;

– показ тематически оформленных машин, демонстрирующих эпизоды Великой Отечественной войны на территории Беларуси;

– демонстрация новых образцов техники и «ретро-техники»;

– презентация продукции предприятий города на движущихся декорированных машинах.

Культурно-развлекательная программа в городском парке

«Россып талентаў табе, Беларусь!».

Площадка у входа в парк

12.00-13.00 – концерт коллективов города Столина «Беларусь мая сінявокая».

13.00-14.00 – литературная площадка «Песня роднай Беларусі».

14.00-16.00 – праздник колокольного звона.

Концерт духового оркестра и вокальной группы «Единство» Пинского погранотряда.

Центральная эстрада

12.00-15.00 – праздничный концерт ведущих коллективов учреждений культуры Столинского района «Табе, Беларусь, прысвячаем мы песні і мары свае!»

На протяжении всей культурно-развлекательной программы в парке будут работать многочисленные выставки народных промыслов и творческих работ, услуг, литературная площадка, пройдут спортивные мероприятия.

Вечерняя культурно- развлекательная программа

«В разноцветных красках лета ты сверкай, любимый город!»

Центральная эстрада

20.30-21.30 – концерт «Дзень Незалежнасці краіны святкуем разам!» с участием эстрадных исполнителей города Столина и вокальной группы «В.О.Я.Ж.» г. Скопина (Россия).

21.30-22.55 – концерт белорусской певицы Влады и обладателя Гран-при фестиваля «Славянский базар-2016» Алексея Гросса (Минск).

22.55 – 23.00 – общереспубликанская акция «Споём гимн вместе!»

23. 00 – праздничный фейерверк.

23.10 – 01.00 – танцевально-развлекательная программа.

Движение транспорта с 9.00 до 16.00 часов будет осуществляться по улице Дзержинского.