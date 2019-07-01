Источник материала: Навiны Палесся













29 июня в г. Столине прошёл открытый легкоатлетический пробег «Столинская миля-2019», посвящённый ІІ Европейским играм и Дню молодёжи Республики Беларусь.

Всего в спортивном мероприятии приняли участие около 100 любителей физической культуры и спорта различных возрастов.

Победители и призёры «Столинской мили-2019»

14-15 лет. Юноши: 1. Евгений Немшон (СШ № 2 г. Столина), 2. Вадим Гащук (СШ № 3 р. п. Речица), 3. Илья Мельник (СШ № 2 г. Столина). Девушки: 1. Дарья Шипук (СШ № 2 г. Столина), 2. Мария Сычевич (СШ № 3 г. Столина), 3. Мария Овсяник (гимназия).

16-17 лет. Юноши: 1. Даниил Пащенко (СШ № 3 р. п. Речица), 2. Владислав Бык (СШ № 3 р. п. Речица), 3. Александр Лешкевич (Струга СШ). Девушки: 1. Карина Леонова, 2. Юлия Лешкевич, 3. Елизавета Снопок (все – колледж).

Мужчины: 1. Дмитрий Кадын (ДЮСШ г. Столина), 2. Игорь Сеньковец (Столинский РОВД), 3. Андрей Божко (Столинский РОВД). Женщины: 1. Каролина Приходько (Столинское райпо), 2. Ольга Стрельчук (колледж), 3. Наталья Яхновец (Столинская ЦРБ).

– Цель данного мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и привлечение людей к активным занятиям физической культурой и спортом. В первую очередь это пробег не для определения сильнейших в возрастных категориях, а именно массовый забег для единения, сплочённости, – рассказал главный судья пробега Сергей Бирюков.

Александр НИКИФОРЕНКО

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