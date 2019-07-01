Зарплату учителей в Беларуси дифференцируют с помощью бонусов

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплату педагогических работников в Беларуси дифференцируют с помощью стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 3 июня 2019 №71 "О некоторых вопросах оплаты труда работников в сфере образования", сообщили БЕЛТА в пресс-центре Минобразования.

В ведомстве рассчитывают расширить таким образом "самостоятельность руководителей организаций по установлению размеров оплаты труда отдельных категорий работников и определению порядка выплат стимулирующего характера этим работникам".

В Минобразования отметили, что постановление №71 разработано в соответствии с указом от 18 января 2019 года №27, который изменяет порядок оплаты труда бюджетников в Беларуси. "При введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров заработной платы (без премирования) работников бюджетных организаций, действующих до вступления в силу постановления", - пояснили в пресс-центре.

Новая система оплаты труда вводится в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, и внебюджетных средств. Постановление устанавливает тарифные разряды по должностям педагогических работников бюджетных организаций, перечень стимулирующих и компенсирующих выплат педработникам и служащим, занятым в образовании. Сформирован также перечень стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству образования, и учреждений образования, подчиненных местным властям и относящихся к сфере деятельности Минобразования. Утверждены инструкции о размерах и порядке стимулирующих и компенсирующих выплат.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.-0-