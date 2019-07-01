Крупный брестский бизнесмен - о скандале вокруг завода АКБ: «Власть пошла по пути замалчивания»

Источник материала: Tut.by

Брестский бизнесмен, один из основателей группы компаний «Строительная техника и материалы» Дмитрий Черненко предлагал создать экспертную группу для оценки воздействия на окружающую среду аккумуляторного завода под Брестом. Об этом он сообщил в YouTube-проекте «Баренцева. Интервью» .

Видео: Баренцева (про завод на 27.35)

По мнению Черненко, первопричиной народных волнений стало то, что общественные обсуждения по строительству аккумуляторного завода прошли без участия общественности. Процедура проводилась еще в декабре 2016 года, и якобы тогда «замечаний и предложений» не поступило. Как рассказывали противники строительства, они об общественных обсуждениях даже не знали, так как соответствующее уведомление публиковалось в печатной версии районной газеты «Заря над Бугом», которая выходит тиражом 3400 экземпляров, и на сайтах издания и райисполкома — не самых, скажем честно, популярных в Сети информационных ресурсах.

— Возникла непонятная ситуация между людьми и властью. Люди были напуганы, они не были проинформированы. Само общественное обсуждение прошло так, что не было ни одного представителя общественности, — рассказал Дмитрий Черненко. — В законодательстве заложен норматив: если вы хотите ставить производство такого типа, вы должны спросить мнение людей, проживающих на этой территории. Все было сделано келейно, так, что ни один человек не пришел. Народ просто не был проинформирован. Когда началось строительство и народ об этом узнал, началось возмущение и недоверие власти в этом вопросе. (…) Это были ошибки и промашки районной власти прежде всего. Конфликт стал нарастать, а вместо того, чтобы поговорить с людьми и успокоить, власть пошла по пути замалчивания, чем только подлила масла в огонь.

После того, как поднялась волна возмущения, бизнесмен предлагал создать экспертную группу, которая бы сделала независимую оценку воздействия строящегося аккумуляторного завода на окружающую среду.

— Мы пытались на каком-то этапе выступить, как посредники. Поскольку очень много недовольства было у людей из нашего поселка Стимово, и мы этих клиентов знали, они обратились к нам с просьбой помочь разрешить этот вопрос. У нас нет властных полномочий, но мы пошли к мэру и предложили себя в качестве посредника. Мы готовы были создать нейтральную экспертную группу, которая ни с правыми, ни с левыми не связана, а готова была рассмотреть вопрос опасности или безопасности тех или иных технических решений. В итоге не нашли понимания ни у власти, ни у народа, который хотели каким-то образом защитить. Вопрос-то решался очень просто. Во-первых, давайте проведем общественную экспертизу, куда вошел бы представитель общественности, которого люди могли бы выдвинуть и которому бы они доверяли. И мы бы провели полноценную экспертизу и доложили бы всем, что в таком исполнении завод может работать. Легко и просто. Второе — это оснастить завод круглосуточными онлайн-датчиками, которые выводили бы информацию в интернет. И любой человек 24 часа в сутки мог бы зайти и посмотреть на выбросы. (…) И вопрос бы закрылся. Возникло бы доверие. Это доверие так и не было восстановлено по сегодняшний день, поэтому противостояние продолжается, что очень жаль, — отметил собеседник.

В декабре прошлого года ситуацию со строительством аккумуляторного завода газете брестского горисполкома «Брестский вестник» прокомментировал брат Дмитрия Черненко, Игорь, который также является сооснователем ГК «СТиМ». Статья вышла под заголовком: «Директор СТиМа не боится аккумуляторного завода». В публикации бизнесмен сообщил, что строит дом недалеко от завода:

«Особенного беспокойства не испытал, потому как верю в здравый смысл и профессионализм Виктора Лемешевского. Хотя, когда в феврале началась волна обсуждений и споров, предложил своих специалистов, чтобы помочь пересчитать данные по воздействию на окружающую среду. Уже тогда порекомендовал создать единую систему мониторинга для всей СЭЗ в районе аэропорта, заинтересованные предприятия вложили бы свои средства и создали объективную систему контроля.

С этой целью был заключен соответствующий договор с Полесским аграрно-экологическим институтом НАН Беларуси. На начальном этапе получены результаты исследовательской работы, которые в дальнейшем будут использованы для оценки накопления тяжелых металлов в почвенном покрове и влияния действующих предприятий, включая завод АКБ, на экологическую обстановку в зоне мониторинга».

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе, представителей государственных органов.