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В Гродно сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством
02.07.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно 20-летний сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством. В Министерстве обороны отмечают, что его поступок не связан со службой.
О происшествии сообщил Telegram-канал
Информацию о смерти сержанта TUT.BY подтвердили в Министерстве обороны.
— По информации правоохранительных органов, поступок, который совершил сержант, проходящий службу по контракту, имеет причины личного характера, которые мы не вправе обсуждать, и не обусловлен прохождением службы, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров.
Он также отметил, что ведомство выразило соболезнования родным молодого человека и оказывает помощь.
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- Поступок, который совершил сержант, проходящий службу по контракту, имеет причины личного характера, которые мы не вправе обсуждать, и не обусловлен прохождением...
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