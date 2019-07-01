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В Гродно сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством

02.07.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 20-летний сержант-контрактник покончил жизнь самоубийством. В Министерстве обороны отмечают, что его поступок не связан со службой.

О происшествии сообщил Telegram-канал Nexta. По его данным, в Гродно 20-летний военнослужащий-контрактник выпил большую дозу лекарства и вышел на улицу, где ему стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти парня. По информации канала, накануне он поссорился со своей девушкой.

Информацию о смерти сержанта TUT.BY подтвердили в Министерстве обороны.

— По информации правоохранительных органов, поступок, который совершил сержант, проходящий службу по контракту, имеет причины личного характера, которые мы не вправе обсуждать, и не обусловлен прохождением службы, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров.

Он также отметил, что ведомство выразило соболезнования родным молодого человека и оказывает помощь.

 
Теги: Гродно
 
 
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- Поступок, который совершил сержант, проходящий службу по контракту, имеет причины личного характера, которые мы не вправе обсуждать, и не обусловлен прохождением...
 
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