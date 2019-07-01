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Могилевчанку и ее мужа обвиняют в истязании детей: они так били их ремнем, что тот порвался

02.07.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В истязании детей обвиняют могилевчанку и ее мужа. Они вдвоем били сыновей женщины 8 и 9 лет — да так, что порвался ремень. Так супруги наказывали мальчиков за неуспеваемость, сообщили в СК.


Фото: Следственный комитет

Расследование дела уже завершено. По данным следствия, детей 16 апреля 2019 года ремнем бил 32-летний мужчина — их отчим. Мать в это время держала школьников. Супруги в этот момент были пьяны.

В школе педагоги обратили внимание на синяки и ссадины у детей и обратились в милицию. Позже экспертиза насчитала на теле каждого ребенка не менее 23 повреждений.

В семье воспитывалось трое мальчиков, старшему из них 11 лет. Дети уже помещались в социально-педагогический центр, когда их мать ранее отбывала наказание за кражу.

Сейчас мужчина и мать детей находятся под стражей. Дети — в социально-педагогическом центре Могилева.

Семья признана находящейся в социально-опасном положении.

 
Теги: Могилев
 
 
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Детей забрали в приют, пока их мама и ее муж находятся под стражей.
 
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