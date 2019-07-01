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Могилевчанку и ее мужа обвиняют в истязании детей: они так били их ремнем, что тот порвался
02.07.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В истязании детей обвиняют могилевчанку и ее мужа. Они вдвоем били сыновей женщины 8 и 9 лет — да так, что порвался ремень. Так супруги наказывали мальчиков за неуспеваемость,
Расследование дела уже завершено. По данным следствия, детей 16 апреля 2019 года ремнем бил 32-летний мужчина — их отчим. Мать в это время держала школьников. Супруги в этот момент были пьяны.
В школе педагоги обратили внимание на синяки и ссадины у детей и обратились в милицию. Позже экспертиза насчитала на теле каждого ребенка не менее 23 повреждений.
В семье воспитывалось трое мальчиков, старшему из них 11 лет. Дети уже помещались в социально-педагогический центр, когда их мать ранее отбывала наказание за кражу.
Сейчас мужчина и мать детей находятся под стражей. Дети — в социально-педагогическом центре Могилева.
Семья признана находящейся в социально-опасном положении.
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Детей забрали в приют, пока их мама и ее муж находятся под стражей.
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