В Гродно открыли областную Доску почета, на которой - выдуманный герб Гродненского района

Источник материала: Tut.by

1 июля в Гродно у филармонии торжественно открыли областную Доску почета. Теперь каждый может лично увидеть фото достойнейших людей и прочесть названия лучших организаций региона. Долгое время именно Гродно являлся единственным областным центром, у которого не было своей «доски». Отдельно на Доске почета выделен и Гродненский район, который до сих пор не имеет официального герба. Эту проблему решили просто — герб нарисовали «из головы», сообщает Блог Гродно S13.



Фото: vgr.by

У Гродненского района нет своего герба (даже на сайте районной администрации используются государственный герб и герб Гродно). Из ситуации нашли выход: герб придумали. Он выглядит так: на геральдическом щите — золотой венок, сверху — красный аист, в контурах крыльев которого угадываются северная и западная границы Гродненского района.

К слову, в пригороде Гродно свой герб имеют лишь Одельск, Скидель и Сопоцкин. Остальные районы традиционно в качестве герба используют гербы своих райцентров. Судя по всему, два герба Гродно на Доске почета решили не размещать.



Фото: vgr.by