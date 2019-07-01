|
В Гродно открыли областную Доску почета, на которой - выдуманный герб Гродненского района
02.07.2019 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июля в Гродно у филармонии торжественно открыли областную Доску почета. Теперь каждый может лично увидеть фото достойнейших людей и прочесть названия лучших организаций региона. Долгое время именно Гродно являлся единственным областным центром, у которого не было своей «доски». Отдельно на Доске почета выделен и Гродненский район, который до сих пор не имеет официального герба. Эту проблему решили просто — герб нарисовали «из головы»,
У Гродненского района нет своего герба (даже на сайте районной администрации используются государственный герб и герб Гродно). Из ситуации нашли выход: герб придумали. Он выглядит так: на геральдическом щите — золотой венок, сверху — красный аист, в контурах крыльев которого угадываются северная и западная границы Гродненского района.
К слову, в пригороде Гродно свой герб имеют лишь Одельск, Скидель и Сопоцкин. Остальные районы традиционно в качестве герба используют гербы своих райцентров. Судя по всему, два герба Гродно на Доске почета решили не размещать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдельно на Доске почета выделен и Гродненский район, который, к своему сожалению, до сих пор не имеет официального герба. Эту проблему решили просто - герб...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)