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Винтовки, боеприпасы. Милиция задержала черного копателя, которого подозревают в торговле оружием
02.07.2019 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер, патроны, многочисленные боеприпасы и составные части огнестрельного оружия изъяли у минчанина. Все это хранилось в лесах и гараже,
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси задержали 50-летнего минчанина. Его подозревают в торговле оружием.
— Задержанный длительное время занимался раскопками в местах бывших военных действий и тщательно конспирировал свою деятельность. Мы выяснили, что он не только собирал арсенал, но и восстанавливал огнестрельное оружие, которое продавал коллекционерам, в том числе из-за рубежа, — рассказали в 5-м управлении по городу Минску ГУБОПиК МВД.
По сведениям правоохранителей, подозреваемый общался с клиентами в скрытых чатах социальных сетей, а оружие сбывал через посредников. Постоянного заработка у него не было: мужчина много времени уделял раскопкам.
На него завели несколько уголовных дел: по ч.2 и ч.3 ст. 295 УК Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до 10 лет, с конфискацией имущества.
Сейчас мужчина находится в СИЗО. Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды и возможные схроны оружия и боеприпасов.
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У минчанина изъяли гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер, патроны, многочисленные боеприпасы и составные части огнестрельного оружия. Все это хранилось в лесах и...
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