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Заплати налоги и…

02.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Однако заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов предприятие в инспекцию Министерства по налогам и сборам не подавало и уплату налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь не производило.

Таким образом, организацией не исчислен и не уплачен НДС по товарам, ввозимым на территорию Республики Беларусь с территории государства — члена ЕАЭС по ставке 20%.

В нарушение п.п. 2.4 п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 г. №29 «О налогообложении», абз. 2. п. 6 ст. 106-1 НК, п. 5 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 г. №15, ЧПТУП «С» не выставлены электронные счета-фактуры на Портал электронных счетов-фактур (http://www.vat.gov.by) при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств — членов ЕАЭС.

Изучив фактические обстоятельства и материалы проверки, работники Борисовского МО УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску (далее — МО УДФР) пришли к выводу о наличии в действиях должностного лица, директора ЧПТУП, состава преступления, предусмотренного ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК Республики Беларусь, выразившегося в том, что путем непредоставления налоговой декларации (расчетов) за 1 и 2 кварталы отчетного периода не уплачены суммы налогов в особо крупном размере.

Материал проверки был направлен в районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь для рассмотрения и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По итогам рассмотрения направленных МО УДФР материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь и привлечении должностного лица, директора ЧПТУП, в качестве обвиняемой по данному уголовному делу.

 
Теги: Минск
 
 
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Проведенной Борисовским МО УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску проверкой одного коммерческого предприятия г. Борисова — ЧПТУП «С» —...
 
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