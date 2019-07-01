На должность управляющего делами Борисовского районного исполнительного комитета 1 июля 2019 г. назначена Гонтарева Елена Валерьевна.
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Назначения
02.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
На должность управляющего делами Борисовского районного исполнительного комитета 1 июля 2019 г. назначена Гонтарева Елена Валерьевна.
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На должность управляющего делами Борисовского районного исполнительного комитета 1 июля 2019 г. назначена Гонтарева Елена Валерьевна.
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