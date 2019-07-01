Проявили гостеприимство

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Они побывали в музейно-выставочном комплексе «Партнёры. Друзья. Побратимы», где ознакомились с памятными сувенирами и картинами, подаренными городу в разные годы. Внимание гостей привлекла тематическая выставка литературы, рассказывающая об исторических, культурных, экономических и туристических аспектах городов-побратимов.

Кроме того, неподдельный интерес вызвала мемориально-выставочная экспозиция И.Х. Колодеева и истории войны 1812 года. Гости ознакомились с постоянными экспонатами экспозиции, а также выставкой фарфоровых статуэток, которая экспонируется в библиотеке. Представители делегаций воспользовались возможностью сделать фото на память в реконструированных военных головных уборах и с муляжами оружия в руках.