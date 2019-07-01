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Жена убитого бизнесмена в Березино: «Все было спокойно. Только жаловался, что ему должны»
02.07.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском областном суде продолжается слушание по убийству бизнесмена Сергея Метельского в Березино осенью 2016-го. Сегодня в качестве свидетелей выслушали супругу и мать убитого.
Что случилось в Березино и версия следствия
Напомним, 26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский в Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и
По версии следствия, менеджер минского Гормолзавода № 2 Андрей Косяк требовал от Метельского вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно. И тогда через своего водителя, Ростислава Светчикова, он вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича. За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но услышав отказ убил бизнесмена. Менеджер испугался такой новости, и Синькевич решил убить его. За второе из преступлений Синькевич и Светчиков уже были
Итак, только одного, Алексея Синькевича, обвиняют в убийстве, а также вымогательстве, поджоге машины убитого и незаконных действиях с оружием. Мужчина вину не признает и
«[Когда он прибежал назад], то его куртка была вывернута наизнанку — другим цветом наружу. Он снял с головы что-то и бросил в сумку. Она была не пустая, но значительно потеряла в объемах. Я прибавил скорости, когда мы вывернули на трассу, там горела машина. Я быстро пролетел мимо нее, дым был большой. Но я сразу понял, что это Метельского».
Супруга убитого бизнесмена: «Только жаловался, что ему должны»
Для Сергея брак с Ольгой был вторым по счету. Семья жила в двухэтажном коттедже на окраине Березино. После трагедии женщина осталась с двумя детьми.
До их знакомства мужчина работал лет пять в Департаменте финансовых расследований, потом уже, с 2010 по 2014, в ООО «Березино продукт» на должности директора, а затем — антикризисным управляющим в ООО «СоюзПищепром» вплоть до убийства.
Это официальные должности, но кроме того Метельский зарабатывал на кабельных и мобильных сетях, окнах-дверях, мебели, покупал с аукционов недвижимость в городе под ремонт, говорит его жена.
Ранее следствие уже озвучило, что бизнесмен занимался и сделками по купле квартир и домов, которые он оформлял на третьих лиц.
В день происшествия, рассказывает сегодня супруга бизнесмена Ольга Метельская, ничего не предвещало беды.
— Последний месяц все спокойно было, абсолютно. Принимали гостей… Он человек эмоциональный, но я ничего не замечала.
— У него требовали долг?
— Нет, только жаловался, что ему должны.
Прокурор Вадим Кисель зачитал показания супруги во время расследования, там она говорила, что в сентябре 2016-го муж несколько раз ругался с кем-то по телефону. Один раз ей сказала об этом соседка, но на прямые вопросы жены Метельский ответил, чтобы «не обращала внимания». А еще за дней 10 до убийства муж ругался по телефону, «как я поняла, с должником».
Последнее время Сергей Метельский работал в столичной фирме «Союзпищепром», на работу из дома в Березино он выезжал обычно в 07.15−07.30.
— Он подвозил людей, когда был на машине? — уточнил прокурор.
— Подвозил, конечно, у нас было много знакомых.
— А если человек останавливает на обочине?
— Если знакомый человек. Если нет — исключено.
У супруги бизнесмена спросили, знает ли она женщину по имени Елена Свирская. Один обвиняемый указывает: он слышал от своего начальника менеджера Андрея Косяка, что это именно ей Метельский должен крупную сумму. В обвинении это называется «якобы имеющийся долг в размере не менее 440 тысяч долларов».
Свидетель поясняет: да, эта женщина владела фирмой «Березино продукт», а ее муж работал там директором несколько лет. Она видела начальницу на корпоративе, а в 2014 году муж ушел из компании, «это была ее инициатива».
По поводу долгов вдова говорит, что Сергей Метельский обычно брал небольшие суммы взаймы у друзей. От 2 до 15 тысяч долларов, например, на покупку недвижимости или машины.
На вопрос о том, как это все оформлялось, супруга вспомнила только одну расписку. По еще трем займам она получила назад деньги уже после смерти Метельского, на общую сумму минимум 65 тысяч долларов.
— А Свирская должна была вашему супругу? — уточнил прокурор.
— Да. Не знаю, сколько. Но помимо зарплаты и премии ему обещали процент с оборота, а он был большой. Она платила только за год, а потом отказывалась. Хотя он работал еще два. Уходил со словами «она со мной так и не рассчиталась». Но это была только словесная договоренность.
Во время допроса выяснилось, что вечером накануне убийства Метельский договорился подъехать к знакомому взять взаймы тысячу-две долларов.
— У вас есть предположение, кто мог совершить преступление?
— Нет.
Судья Вячеслав Тулейко также выслушал мать убитого бизнесмена, 56-летнюю Любовь Метельскую.
— Если вина Алексея Синькевича в убийстве будет доказана, какие ваши материальные претензии к нему?
— Какие материальные, мне бы сына вернуть. Какая сумма должна быть за ребенка? (…) Не знаю, кто убил, но могу сказать: он не мог быть должен. А если бы был, то не сопротивлялся бы.
(Будет обновлено)
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Сегодня в качестве свидетелей выслушали супругу и мать убитого.
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