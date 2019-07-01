Жена убитого бизнесмена в Березино: «Все было спокойно. Только жаловался, что ему должны»

Источник материала: Tut.by

В Минском областном суде продолжается слушание по убийству бизнесмена Сергея Метельского в Березино осенью 2016-го. Сегодня в качестве свидетелей выслушали супругу и мать убитого.



Дом в Березино, где жил Сергей Метельский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что случилось в Березино и версия следствия

Напомним, 26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский в Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто. Случайным свидетелем стал проезжавший мимо сотрудник МЧС, но нападавший совсем не испугался этого — наоборот, спугнул того выстрелом и продолжил начатое.

По версии следствия, менеджер минского Гормолзавода № 2 Андрей Косяк требовал от Метельского вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно. И тогда через своего водителя, Ростислава Светчикова, он вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича. За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но услышав отказ убил бизнесмена. Менеджер испугался такой новости, и Синькевич решил убить его. За второе из преступлений Синькевич и Светчиков уже были осуждены на 24 и 23 года заключения. Хотя тогда мотивом убийства Косяка называли деньги — 50 тысяч, которые он собрал на новое авто и которые пропали после.

Итак, только одного, Алексея Синькевича, обвиняют в убийстве, а также вымогательстве, поджоге машины убитого и незаконных действиях с оружием. Мужчина вину не признает и уверяет, что его обманули и дело сфабриковали при его же участии. Второго фигуранта, Ростислава Светчикова, судят только за вымогательство. Он это признает, а также дает показания на первого: как 26 сентября повез его объездными дорогами в Березино, ждал в условленном месте.

«[Когда он прибежал назад], то его куртка была вывернута наизнанку — другим цветом наружу. Он снял с головы что-то и бросил в сумку. Она была не пустая, но значительно потеряла в объемах. Я прибавил скорости, когда мы вывернули на трассу, там горела машина. Я быстро пролетел мимо нее, дым был большой. Но я сразу понял, что это Метельского».



Главный фигурант Алексей Синькевич, которого обвиняют в убийстве. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Супруга убитого бизнесмена: «Только жаловался, что ему должны»

Для Сергея брак с Ольгой был вторым по счету. Семья жила в двухэтажном коттедже на окраине Березино. После трагедии женщина осталась с двумя детьми.

До их знакомства мужчина работал лет пять в Департаменте финансовых расследований, потом уже, с 2010 по 2014, в ООО «Березино продукт» на должности директора, а затем — антикризисным управляющим в ООО «СоюзПищепром» вплоть до убийства.

Это официальные должности, но кроме того Метельский зарабатывал на кабельных и мобильных сетях, окнах-дверях, мебели, покупал с аукционов недвижимость в городе под ремонт, говорит его жена.

Ранее следствие уже озвучило, что бизнесмен занимался и сделками по купле квартир и домов, которые он оформлял на третьих лиц.

В день происшествия, рассказывает сегодня супруга бизнесмена Ольга Метельская, ничего не предвещало беды.

— Последний месяц все спокойно было, абсолютно. Принимали гостей… Он человек эмоциональный, но я ничего не замечала.

— У него требовали долг?

— Нет, только жаловался, что ему должны.

Прокурор Вадим Кисель зачитал показания супруги во время расследования, там она говорила, что в сентябре 2016-го муж несколько раз ругался с кем-то по телефону. Один раз ей сказала об этом соседка, но на прямые вопросы жены Метельский ответил, чтобы «не обращала внимания». А еще за дней 10 до убийства муж ругался по телефону, «как я поняла, с должником».

Последнее время Сергей Метельский работал в столичной фирме «Союзпищепром», на работу из дома в Березино он выезжал обычно в 07.15−07.30.

— Он подвозил людей, когда был на машине? — уточнил прокурор.

— Подвозил, конечно, у нас было много знакомых.

— А если человек останавливает на обочине?

— Если знакомый человек. Если нет — исключено.

У супруги бизнесмена спросили, знает ли она женщину по имени Елена Свирская. Один обвиняемый указывает: он слышал от своего начальника менеджера Андрея Косяка, что это именно ей Метельский должен крупную сумму. В обвинении это называется «якобы имеющийся долг в размере не менее 440 тысяч долларов».

Свидетель поясняет: да, эта женщина владела фирмой «Березино продукт», а ее муж работал там директором несколько лет. Она видела начальницу на корпоративе, а в 2014 году муж ушел из компании, «это была ее инициатива».

По поводу долгов вдова говорит, что Сергей Метельский обычно брал небольшие суммы взаймы у друзей. От 2 до 15 тысяч долларов, например, на покупку недвижимости или машины.

На вопрос о том, как это все оформлялось, супруга вспомнила только одну расписку. По еще трем займам она получила назад деньги уже после смерти Метельского, на общую сумму минимум 65 тысяч долларов.

— А Свирская должна была вашему супругу? — уточнил прокурор.

— Да. Не знаю, сколько. Но помимо зарплаты и премии ему обещали процент с оборота, а он был большой. Она платила только за год, а потом отказывалась. Хотя он работал еще два. Уходил со словами «она со мной так и не рассчиталась». Но это была только словесная договоренность.

Во время допроса выяснилось, что вечером накануне убийства Метельский договорился подъехать к знакомому взять взаймы тысячу-две долларов.

— У вас есть предположение, кто мог совершить преступление?

— Нет.

Судья Вячеслав Тулейко также выслушал мать убитого бизнесмена, 56-летнюю Любовь Метельскую.

— Если вина Алексея Синькевича в убийстве будет доказана, какие ваши материальные претензии к нему?

— Какие материальные, мне бы сына вернуть. Какая сумма должна быть за ребенка? (…) Не знаю, кто убил, но могу сказать: он не мог быть должен. А если бы был, то не сопротивлялся бы.

(Будет обновлено)