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С Днём Независимости Республики Беларусь!

02.07.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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С Днём Независимости Республики Беларусь!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители и гости района!
Сердечно поздравляем вас с Днём Независимости Республики Беларусь, 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 60-летием встреч на Кургане Дружбы и Днём города!
Этот яркий венец знаменательных дат крепится одним мощным основанием – любовью к Родине. Желание нашего народа жить на свободной земле, плодотворно трудиться, воспитывать детей под мирным небом во все времена придавало сил в отстаивании независимости и суверенитета своей страны, борьбе с захватчиками, объединяло с единомышленниками-патриотами из соседних республик, вдохновляло в труде на благо родной земли.
Главный государственный праздник нашей страны – День Независимости – недаром отмечается 3 июля – в дату освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Свобода Отечества завоёвана в смертельной борьбе с врагом, посягавшим на нашу землю. Её освобождение приближали миллионы белорусов, храбро сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и подполье, неустанно трудившихся в тылу.
Победа далась огромной ценой – Беларусь заплатила за неё жизнью каждого третьего своего жителя, в нашем районе погиб каждый второй. В 75-ю годовщину освобождения Беларуси мы с особым почтением вспоминаем павших в битвах за мир, невинных жертв фашизма, преклоняемся перед живыми участниками великой освободительной борьбы.
Наша страна укрепляла независимость самоотверженным трудом, поднимая землю из руин, развивая экономику и социальную сферу. На благо народа, его защищённость, здоровье и процветание направлена сегодня политика государства.
Мы гордимся, что живем в дружелюбной стране, открытой для всестороннего сотрудничества. Братские связи с народами-соседями, скрепленные кровью в годы войны, сегодня находят отражение в экономическом, социальном и культурном взаимодействии. В 60-й раз встречаясь с друзьями на Кургане Дружбы, мы вновь утверждаем свою приверженность этому созидательному процессу.
По традиции к знаменательным датам приурочен праздник нашего города – Верхнедвинск встречает его в обновлённом виде, благоустроенный и уютный. Главное же достояние нашего края – люди, ради которых и руками которых совершаются все преобразования.
Сердечно благодарим всех, кто ратным подвигом и трудом укрепляет и прославляет нашу землю. Этот праздник наполняет нас единением, патриотизмом, желанием работать во имя расцвета Беларуси. Пусть сопровождает успех на этом пути! Крепкого всем здоровья, благополучия, мира и счастья.

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

 
 
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> Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители и гости района! Сердечно поздравляем вас с Днём Независимости Республики Беларусь, 75-летием...
 
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