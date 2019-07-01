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Ветеранам вручены награды к 75-летию освобождения Беларуси

02.07.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Всё дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, но, к сожалению, и ряды тех, кто отстоял свободу, год от года становятся всё реже.
В нашем районе осталось всего 13 ветеранов Великой Отечественной войны.

В апреле Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 134 об установлении юбилейной медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Согласно ему, медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного удержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.

Ветеранам вручены награды к 75-летию освобождения Беларуси

И. И. Маркович, И. Г. Большой, Д. В. Милинчук поздравили с наградой Л. А. Горячеву.

 

Ветеранам вручены награды к 75-летию освобождения Беларуси

Юбилейную медаль И. И. Маркович вручил
бывшему партизану, В. В. Дащёнку.

Председатель районного исполнительного комитета И.И. Маркович, военный комиссар районного комиссариата подполковник Д. В. Милинчук и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома И. Г. Большой в преддверии великой даты освобождения нашей страны посетили ветеранов на дому, чтобы вручить высокую награду и поздравить с наступающими праздниками.
Радушно встречали гостей бывшие партизаны Павел Егорович Боярин, Владимир Владимирович Дащёнок, Эдуард Сергеевич Кожемяченко, связная Александра Ивановна Бурец, жительница блокадного Ленинграда Лидия Алексеевна Горячева, ветеран Нина Ульяновна Шкетик.
Несмотря на почтенный возраст, они старались выглядеть бодро, благодарили за внимание.
— А оно для наших родных очень важно, – говорили их дети и внуки. – Это значит, что их помнят и уважают.
Руководитель района поинтересовался состоянием здоровья пожилых людей, нуждаются ли они в какой-либо помощи. А ещё – пригласил на празднование Дня Независимости и Дня города. Ветеранам были вручены юбилейные медали, удостоверения и цветы. Поздравив с наградой, Игорь Иванович пожелал им крепкого здоровья, добра, хорошего настроения и выразил надежду, что они смогут принять участие в праздновании.
— За то, что вы победили, отстояли в боях нашу землю и восстановили её в послевоенные годы, за то, что 75 мирных лет являетесь примером стойкости и мужества, мы говорим вам сердечное спасибо, – сказал глава района.
Юбилейная медаль заняла дос-тойное место среди многочисленных наград ветеранов. Она – символ стойкости в борьбе за Победу, а ещё – бесконечной благодарности многих поколений за подаренные мир и свободу.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото автора.

 
 
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> Всё дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, но, к сожалению, и ряды тех, кто отстоял свободу, год от года становятся всё реже. В нашем районе...
 
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