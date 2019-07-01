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Ветеранам вручены награды к 75-летию освобождения Беларуси
02.07.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Всё дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, но, к сожалению, и ряды тех, кто отстоял свободу, год от года становятся всё реже.
В апреле Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 134 об установлении юбилейной медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Согласно ему, медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного удержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.
Председатель районного исполнительного комитета И.И. Маркович, военный комиссар районного комиссариата подполковник Д. В. Милинчук и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома И. Г. Большой в преддверии великой даты освобождения нашей страны посетили ветеранов на дому, чтобы вручить высокую награду и поздравить с наступающими праздниками.
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> Всё дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, но, к сожалению, и ряды тех, кто отстоял свободу, год от года становятся всё реже. В нашем районе...
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